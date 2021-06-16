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Китай планирует продавать цветные металлы из госрезервов
Китай планирует продавать цветные металлы из госрезервов - РИА Новости, 16.06.2021
Китай планирует продавать цветные металлы из госрезервов
Китай скоро начнет продажу некоторых цветных металлов из государственных резервов, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление китайского Национального... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:20
2021-06-16T14:20
китай
экономика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Китай скоро начнет продажу некоторых цветных металлов из государственных резервов, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление китайского Национального управления продовольствием и стратегическими резервами.В частности, речь идет о продаже меди, алюминия и цинка. "Металлы будут продаваться партиями заводам и производителям, говорится в сообщении ведомства, которое не указало объемов, которые подлежат продаже", - сообщает агентство.Отмечается, что отсутствие подробностей об объемах, которые будут проданы, означает, что "неизвестно, насколько эффективным будет этот шаг для сдерживания цен".В марте агентство передавало, что власти Китая рассматривают возможность продажи около 0,5 миллиона тонн алюминия из государственных резервов для того, чтобы ограничить рост цен на это сырьё.Последний раз страна продавала алюминий и цинк из своих резервов в 2010 году, до этого Китай продавал алюминий из госрезервов в 2005 году.
https://ria.ru/20210531/zoloto-1734463501.html
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китай, экономика
Китай планирует продавать цветные металлы из госрезервов
14:20 16.06.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкКитай через год после объявления о начале пандемии
Китай через год после объявления о начале пандемии - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Китай начнет продажу некоторых цветных металлов из государственных резервов

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Китай скоро начнет продажу некоторых цветных металлов из государственных резервов, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление китайского Национального управления продовольствием и стратегическими резервами.
В частности, речь идет о продаже меди, алюминия и цинка. "Металлы будут продаваться партиями заводам и производителям, говорится в сообщении ведомства, которое не указало объемов, которые подлежат продаже", - сообщает агентство.
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Отмечается, что отсутствие подробностей об объемах, которые будут проданы, означает, что "неизвестно, насколько эффективным будет этот шаг для сдерживания цен".
В марте агентство передавало, что власти Китая рассматривают возможность продажи около 0,5 миллиона тонн алюминия из государственных резервов для того, чтобы ограничить рост цен на это сырьё.
Последний раз страна продавала алюминий и цинк из своих резервов в 2010 году, до этого Китай продавал алюминий из госрезервов в 2005 году.
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