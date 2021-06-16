https://ria.ru/20210616/messendzher-1737155480.html

Специалист научил, как общаться по мессенджеру без интернета

Специалист научил, как общаться по мессенджеру без интернета - РИА Новости, 16.06.2021

Специалист научил, как общаться по мессенджеру без интернета

Когда нет устойчивой связи, мессенджеры, в которых можно общаться, не имея подключения к интернету и даже устойчивой мобильной связи, становятся достаточно... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T01:27

2021-06-16T01:27

2021-06-16T01:27

анастасия ильичева

мессенджеры

весь мир

технологии

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Когда нет устойчивой связи, мессенджеры, в которых можно общаться, не имея подключения к интернету и даже устойчивой мобильной связи, становятся достаточно востребованными. Существует несколько таких приложений, рассказала агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.Кроме него существует Serval Mesh – это приложение предназначено для создания прямых соединений между сотовыми телефонами через сети Wi-Fi, но без необходимости в наличии сигнала мобильной связи при формировании сетки через Wi-Fi. Есть также Bridgefy, которое позволяет передавать сообщения в радиусе 70 метров через Bluetooth или Wi-Fi, Hike с большим количеством дополнительных функций и Signal Offline, сканирующий пространство для обнаружения ближайших устройств.

https://ria.ru/20210318/whatsapp-1601819426.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ильичева, мессенджеры, весь мир, технологии