Специалист научил, как общаться по мессенджеру без интернета
Специалист научил, как общаться по мессенджеру, если нет интернета и сотовой связи
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Когда нет устойчивой связи, мессенджеры, в которых можно общаться, не имея подключения к интернету и даже устойчивой мобильной связи, становятся достаточно востребованными. Существует несколько таких приложений, рассказала агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.
"Во-первых, это приложение FireChat – оно создано для устройств Android и предусматривает возможность проводить обмен сообщениями в автономном режиме. Приложение использует Bluetooth и одноранговый (peer-to-peer) Wi-Fi для создания ячеистой Mesh-сети для передачи данных. Максимальный радиус передачи от одного устройства к другому - 65-70 метров", - объясняет эксперт.
Кроме него существует Serval Mesh – это приложение предназначено для создания прямых соединений между сотовыми телефонами через сети Wi-Fi, но без необходимости в наличии сигнала мобильной связи при формировании сетки через Wi-Fi.
Есть также Bridgefy, которое позволяет передавать сообщения в радиусе 70 метров через Bluetooth или Wi-Fi, Hike с большим количеством дополнительных функций и Signal Offline, сканирующий пространство для обнаружения ближайших устройств.