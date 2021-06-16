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Специалист научил, как общаться по мессенджеру без интернета
Специалист научил, как общаться по мессенджеру без интернета - РИА Новости, 16.06.2021
Специалист научил, как общаться по мессенджеру без интернета
Когда нет устойчивой связи, мессенджеры, в которых можно общаться, не имея подключения к интернету и даже устойчивой мобильной связи, становятся достаточно... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T01:27
2021-06-16T01:27
анастасия ильичева
мессенджеры
весь мир
технологии
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Когда нет устойчивой связи, мессенджеры, в которых можно общаться, не имея подключения к интернету и даже устойчивой мобильной связи, становятся достаточно востребованными. Существует несколько таких приложений, рассказала агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.Кроме него существует Serval Mesh – это приложение предназначено для создания прямых соединений между сотовыми телефонами через сети Wi-Fi, но без необходимости в наличии сигнала мобильной связи при формировании сетки через Wi-Fi. Есть также Bridgefy, которое позволяет передавать сообщения в радиусе 70 метров через Bluetooth или Wi-Fi, Hike с большим количеством дополнительных функций и Signal Offline, сканирующий пространство для обнаружения ближайших устройств.
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анастасия ильичева, мессенджеры, весь мир, технологии
Специалист научил, как общаться по мессенджеру без интернета
01:27 16.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИконки мессенджеров на экране смартфона
Иконки мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Специалист научил, как общаться по мессенджеру, если нет интернета и сотовой связи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Когда нет устойчивой связи, мессенджеры, в которых можно общаться, не имея подключения к интернету и даже устойчивой мобильной связи, становятся достаточно востребованными. Существует несколько таких приложений, рассказала агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.
"Во-первых, это приложение FireChat – оно создано для устройств Android и предусматривает возможность проводить обмен сообщениями в автономном режиме. Приложение использует Bluetooth и одноранговый (peer-to-peer) Wi-Fi для создания ячеистой Mesh-сети для передачи данных. Максимальный радиус передачи от одного устройства к другому - 65-70 метров", - объясняет эксперт.
Кроме него существует Serval Mesh – это приложение предназначено для создания прямых соединений между сотовыми телефонами через сети Wi-Fi, но без необходимости в наличии сигнала мобильной связи при формировании сетки через Wi-Fi.
Есть также Bridgefy, которое позволяет передавать сообщения в радиусе 70 метров через Bluetooth или Wi-Fi, Hike с большим количеством дополнительных функций и Signal Offline, сканирующий пространство для обнаружения ближайших устройств.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 14:47Наука
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Анастасия ИльичеваМессенджерыВесь мирТехнологии
 
 
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