https://ria.ru/20210616/memorial-1737166506.html

СК завел дело против школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова

СК завел дело против школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова - РИА Новости, 16.06.2021

СК завел дело против школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова

Следователи возбудили уголовное дело против двух девушек-подростков, осквернивших мемориальный сквер имени Героя России Олега Пешкова в городе Арсеньеве... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T08:33

2021-06-16T08:33

2021-06-16T08:33

россия

олег пешков

константин мурахтин

следственный комитет россии (ск рф)

сирия

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против двух девушек-подростков, осквернивших мемориальный сквер имени Героя России Олега Пешкова в городе Арсеньеве Приморского края, сообщает региональное следственное управление СК России.По версии следствия, в ночь на 14 июня 2021 года подозреваемые, распив спиртное, пошли гулять по городу. На улице Калининская, в сквере имени Героя России Олега Пешкова, девушки осквернили памятник и оборвали цветы на клумбе рядом с ним."Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних 14 и 15 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение иных сооружений, порча имущества в общественных местах, совершенный группой лиц)", - говорится в сообщении.Отмечается, что одна из подозреваемых ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу, и ее дело рассматривается в суде.Следователи провели осмотр места происшествия, где изъяли записи с камер видеонаблюдения. Выясняются все обстоятельства произошедшего с привлечением свидетелей, решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых. Кроме того, установлена торговая точка, где подростки купили спиртное. Инициирован вопрос о привлечении продавцов к административной ответственности.Самолет Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил. Пешкова, спускающегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом нападении, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.

https://ria.ru/20210601/pamyatnik-1735114221.html

https://ria.ru/20210517/tank-1732618596.html

россия

сирия

приморский край

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россия, олег пешков, константин мурахтин, следственный комитет россии (ск рф), сирия, приморский край, происшествия