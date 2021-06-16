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СК завел дело против школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова
СК завел дело против школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова - РИА Новости, 16.06.2021
СК завел дело против школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова
Следователи возбудили уголовное дело против двух девушек-подростков, осквернивших мемориальный сквер имени Героя России Олега Пешкова в городе Арсеньеве... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T08:33
2021-06-16T08:33
россия
олег пешков
константин мурахтин
следственный комитет россии (ск рф)
сирия
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против двух девушек-подростков, осквернивших мемориальный сквер имени Героя России Олега Пешкова в городе Арсеньеве Приморского края, сообщает региональное следственное управление СК России.По версии следствия, в ночь на 14 июня 2021 года подозреваемые, распив спиртное, пошли гулять по городу. На улице Калининская, в сквере имени Героя России Олега Пешкова, девушки осквернили памятник и оборвали цветы на клумбе рядом с ним."Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних 14 и 15 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение иных сооружений, порча имущества в общественных местах, совершенный группой лиц)", - говорится в сообщении.Отмечается, что одна из подозреваемых ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу, и ее дело рассматривается в суде.Следователи провели осмотр места происшествия, где изъяли записи с камер видеонаблюдения. Выясняются все обстоятельства произошедшего с привлечением свидетелей, решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых. Кроме того, установлена торговая точка, где подростки купили спиртное. Инициирован вопрос о привлечении продавцов к административной ответственности.Самолет Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил. Пешкова, спускающегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом нападении, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.
https://ria.ru/20210601/pamyatnik-1735114221.html
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россия, олег пешков, константин мурахтин, следственный комитет россии (ск рф), сирия, приморский край, происшествия
СК завел дело против школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова
08:33 16.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Приморье завели дело против девушек-подростков, осквернивших мемориал Героя России Пешкова

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против двух девушек-подростков, осквернивших мемориальный сквер имени Героя России Олега Пешкова в городе Арсеньеве Приморского края, сообщает региональное следственное управление СК России.
По версии следствия, в ночь на 14 июня 2021 года подозреваемые, распив спиртное, пошли гулять по городу. На улице Калининская, в сквере имени Героя России Олега Пешкова, девушки осквернили памятник и оборвали цветы на клумбе рядом с ним.
"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних 14 и 15 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение иных сооружений, порча имущества в общественных местах, совершенный группой лиц)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одна из подозреваемых ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу, и ее дело рассматривается в суде.
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Следователи провели осмотр места происшествия, где изъяли записи с камер видеонаблюдения. Выясняются все обстоятельства произошедшего с привлечением свидетелей, решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых. Кроме того, установлена торговая точка, где подростки купили спиртное. Инициирован вопрос о привлечении продавцов к административной ответственности.
Самолет Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил. Пешкова, спускающегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом нападении, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.
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РоссияОлег ПешковКонстантин МурахтинСледственный комитет России (СК РФ)СирияПриморский крайПроисшествия
 
 
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