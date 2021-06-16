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Стало известно, когда выйдет сериал "Манюня" по повести Наринэ Абгарян
Стало известно, когда выйдет сериал "Манюня" по повести Наринэ Абгарян - РИА Новости, 16.06.2021
Стало известно, когда выйдет сериал "Манюня" по повести Наринэ Абгарян
Премьера сериала по повести "Манюня" писательницы Наринэ Абгарян состоится в сети в конце этого года, съёмки уже стартовали в Армении, продюсерами выступили... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T13:19
2021-06-16T13:19
2021-06-16T13:19
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Премьера сериала по повести "Манюня" писательницы Наринэ Абгарян состоится в сети в конце этого года, съёмки уже стартовали в Армении, продюсерами выступили Гевонд и Сарик Андреасян, режиссером стал Арман Марутян, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Над проектом работают продюсеры Гевонд и Сарик Андреасян, сценарист Гайк Асатрян, режиссер Арман Марутян. Главные роли исполняют юные актрисы Катя Темнова и Карина Каграманян.Действие, как и в книге, происходит в Армении 1980-х годов. Сериал расскажет историю о дружбе двух советских семей разных национальностей.Ранее сообщалось, что истории про Манюню Наринэ Абгарян вошли в число самых любимых детских произведений у россиян, согласно исследованиям международного сервиса аудиокниг Storytel и книжного сервиса по подписке MyBook.
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книги, кино и сериалы, новости культуры, сарик андреасян, армения
Стало известно, когда выйдет сериал "Манюня" по повести Наринэ Абгарян
Премьера сериала по повести "Манюня" Наринэ Абгарян состоится в конце года
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Премьера сериала по повести "Манюня" писательницы Наринэ Абгарян состоится в сети в конце этого года, съёмки уже стартовали в Армении, продюсерами выступили Гевонд и Сарик Андреасян, режиссером стал Арман Марутян, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
"В Армении начались съемки долгожданной экранизации повести Наринэ Абгарян "Манюня"… Сериал будет состоять из 10 серий по 24 минуты и выйдет в одном из онлайн-кинотеатров в конце 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Над проектом работают продюсеры Гевонд и Сарик Андреасян, сценарист Гайк Асатрян, режиссер Арман Марутян. Главные роли исполняют юные актрисы Катя Темнова и Карина Каграманян.
Действие, как и в книге, происходит в Армении 1980-х годов. Сериал расскажет историю о дружбе двух советских семей разных национальностей.
"Спустя десять лет после выхода первой̆ книжки о Манюне долгожданная экранизация, наконец, случилась. Я была на съемочной̆ площадке, познакомилась с артистами, совершенно прекрасными, с режиссером и сценаристом, которые с огромным трепетом отнеслись к материалу. Очень жду сериал. Волнения нет, есть прекрасное чувство предвкушения праздника, которого давно ждал, и, наконец, дождался", - рассказала Абгарян, которую процитировали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что истории про Манюню Наринэ Абгарян вошли в число самых любимых детских произведений у россиян, согласно исследованиям международного сервиса аудиокниг Storytel и книжного сервиса по подписке MyBook.