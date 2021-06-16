https://ria.ru/20210616/manyunya-1737206420.html

Стало известно, когда выйдет сериал "Манюня" по повести Наринэ Абгарян

Стало известно, когда выйдет сериал "Манюня" по повести Наринэ Абгарян - РИА Новости, 16.06.2021

Стало известно, когда выйдет сериал "Манюня" по повести Наринэ Абгарян

Премьера сериала по повести "Манюня" писательницы Наринэ Абгарян состоится в сети в конце этого года, съёмки уже стартовали в Армении, продюсерами выступили... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T13:19

2021-06-16T13:19

2021-06-16T13:19

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Премьера сериала по повести "Манюня" писательницы Наринэ Абгарян состоится в сети в конце этого года, съёмки уже стартовали в Армении, продюсерами выступили Гевонд и Сарик Андреасян, режиссером стал Арман Марутян, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Над проектом работают продюсеры Гевонд и Сарик Андреасян, сценарист Гайк Асатрян, режиссер Арман Марутян. Главные роли исполняют юные актрисы Катя Темнова и Карина Каграманян.Действие, как и в книге, происходит в Армении 1980-х годов. Сериал расскажет историю о дружбе двух советских семей разных национальностей.Ранее сообщалось, что истории про Манюню Наринэ Абгарян вошли в число самых любимых детских произведений у россиян, согласно исследованиям международного сервиса аудиокниг Storytel и книжного сервиса по подписке MyBook.

https://ria.ru/20191029/1560315482.html

армения

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книги, кино и сериалы, новости культуры, сарик андреасян, армения