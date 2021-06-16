https://ria.ru/20210616/lodka-1737266740.html

В Вологодской области перевернулась лодка с рыбаками

В Вологодской области перевернулась лодка с рыбаками - РИА Новости, 16.06.2021

В Вологодской области перевернулась лодка с рыбаками

Лодка с рыбаками перевернулась в Вологодской области, двое мужчин спаслись, один утонул, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:23

2021-06-16T17:23

2021-06-16T17:23

россия

кирилловский район

вологодская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Лодка с рыбаками перевернулась в Вологодской области, двое мужчин спаслись, один утонул, сообщает региональное СУСК РФ.По данным следствия, инцидент произошел вечером 14 июня."Трое жителей села Верховажье, вышедших на лодке с целью рыбной ловли в озеро Колозерка в Кирилловском районе, оказались в воде без спасательных жилетов. Один из мужчин предпринял попытки вплавь добраться до берега, однако не справился с течением и скрылся под водой. Двум другим, ухватившимся за судно, удалось спастись. В результате поисковых мероприятий, сегодня в районе деревни Павшино Кирилловского района из озера извлечен труп, предположительно, утонувшего накануне мужчины", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время следователи проводят процессуальную проверку по факту смерти мужчины.

https://ria.ru/20210614/deti-1736996356.html

россия

кирилловский район

вологодская область

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россия, кирилловский район, вологодская область, происшествия