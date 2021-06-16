https://ria.ru/20210616/litva-1737251038.html
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства - РИА Новости, 16.06.2021
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства
МИД Литвы пригласил представителя посольства России, чтобы выразить протест из-за "нарушения воздушного пространства страны" двумя российскими самолетами. Об... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:10
2021-06-16T16:10
2021-06-16T17:22
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. МИД Литвы пригласил представителя посольства России, чтобы выразить протест из-за "нарушения воздушного пространства страны" двумя российскими самолетами. Об этом говорится на сайте дипведомства.Вильнюс потребовал, что Москва объяснила этот инцидент и приняла все необходимые меры для предотвращения таких случаев в будущем.Ранее департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил, что два Су-35 ВКС выполняли 15 июня плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, истребители от маршрута не отклонялись.Ведомство также подчеркнуло, что все маневры отечественной авиации выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20210611/otnosheniya-1736579294.html
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москва, вильнюс, балтийское море, воздушно-космические силы россии, су-35, литва, россия, мид литвы, в мире
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства
16:10 16.06.2021 (обновлено: 17:22 16.06.2021)
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства из-за "нарушения" воздушного пространства