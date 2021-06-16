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МИД Литвы вызвал представителя российского посольства
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства - РИА Новости, 16.06.2021
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства
МИД Литвы пригласил представителя посольства России, чтобы выразить протест из-за "нарушения воздушного пространства страны" двумя российскими самолетами. Об... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:10
2021-06-16T17:22
москва
вильнюс
балтийское море
воздушно-космические силы россии
су-35
литва
россия
мид литвы
в мире
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. МИД Литвы пригласил представителя посольства России, чтобы выразить протест из-за "нарушения воздушного пространства страны" двумя российскими самолетами. Об этом говорится на сайте дипведомства.Вильнюс потребовал, что Москва объяснила этот инцидент и приняла все необходимые меры для предотвращения таких случаев в будущем.Ранее департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил, что два Су-35 ВКС выполняли 15 июня плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, истребители от маршрута не отклонялись.Ведомство также подчеркнуло, что все маневры отечественной авиации выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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москва, вильнюс, балтийское море, воздушно-космические силы россии, су-35, литва, россия, мид литвы, в мире
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства
16:10 16.06.2021 (обновлено: 17:22 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов

МИД Литвы вызвал представителя российского посольства из-за "нарушения" воздушного пространства

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. МИД Литвы пригласил представителя посольства России, чтобы выразить протест из-за "нарушения воздушного пространства страны" двумя российскими самолетами. Об этом говорится на сайте дипведомства.
Вильнюс потребовал, что Москва объяснила этот инцидент и приняла все необходимые меры для предотвращения таких случаев в будущем.
Ранее департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил, что два Су-35 ВКС выполняли 15 июня плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, истребители от маршрута не отклонялись.
Ведомство также подчеркнуло, что все маневры отечественной авиации выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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МоскваВильнюсБалтийское мореВоздушно-космические силы РоссииСу-35ЛитваРоссияМИД ЛитвыВ мире
 
 
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