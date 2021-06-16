https://ria.ru/20210616/litva-1737251038.html

МИД Литвы вызвал представителя российского посольства

МИД Литвы вызвал представителя российского посольства - РИА Новости, 16.06.2021

МИД Литвы вызвал представителя российского посольства

МИД Литвы пригласил представителя посольства России, чтобы выразить протест из-за "нарушения воздушного пространства страны" двумя российскими самолетами. Об... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T16:10

2021-06-16T16:10

2021-06-16T17:22

москва

вильнюс

балтийское море

воздушно-космические силы россии

су-35

литва

россия

мид литвы

в мире

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. МИД Литвы пригласил представителя посольства России, чтобы выразить протест из-за "нарушения воздушного пространства страны" двумя российскими самолетами. Об этом говорится на сайте дипведомства.Вильнюс потребовал, что Москва объяснила этот инцидент и приняла все необходимые меры для предотвращения таких случаев в будущем.Ранее департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил, что два Су-35 ВКС выполняли 15 июня плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, истребители от маршрута не отклонялись.Ведомство также подчеркнуло, что все маневры отечественной авиации выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20210611/otnosheniya-1736579294.html

москва

вильнюс

балтийское море

литва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, вильнюс, балтийское море, воздушно-космические силы россии, су-35, литва, россия, мид литвы, в мире