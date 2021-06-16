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Путин о "красных линиях": "Так далеко мы с Байденом не дошли"
Путин о "красных линиях": "Так далеко мы с Байденом не дошли" - РИА Новости, 16.06.2021
Путин о "красных линиях": "Так далеко мы с Байденом не дошли"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в переговорах с американским лидером Джо Байденом по вопросам о "красных линиях" лидеры стран не дошли так далеко, чтобы РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:19
2021-06-16T19:19
2021-06-16T21:32
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в переговорах с американским лидером Джо Байденом по вопросам о "красных линиях" лидеры стран не дошли так далеко, чтобы что-то делить."В целом нам понятно о чем говорят наши американские партнеры, им понятно о чем мы говорим когда речь ведем о "красных линиях", но, должен вам сказать откровенно, вот так вот далеко и подробно расставлять акценты и что-то делить, до этого мы, конечно, не дошли", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом в Женеве."По поводу этих "красных линий" я уже сказал много раз. Это понимание рождается в ходе переговорных процессов по ключевым направлениям взаимодействия. Пугать друг друга бессмысленно. Когда люди встречаются для переговоров, чтобы наладить отношения, так никогда не делается, иначе не нужно встречаться", - сказал Путин.
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"Так далеко не дошли" – Путин о "красных линиях"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в переговорах с американским лидером Джо Байденом по вопросам о "красных линиях" лидеры стран не дошли так далеко, чтобы что-то делить.
2021-06-16T19:19
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РИА Новости
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Путин о "красных линиях": "Так далеко мы с Байденом не дошли"
19:19 16.06.2021 (обновлено: 21:32 16.06.2021)
Путин о "красных линиях" между Россией и США: "Так далеко мы с Байденом не дошли"