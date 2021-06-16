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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/linii-1737295200.html
Путин о "красных линиях": "Так далеко мы с Байденом не дошли"
Путин о "красных линиях": "Так далеко мы с Байденом не дошли" - РИА Новости, 16.06.2021
Путин о "красных линиях": "Так далеко мы с Байденом не дошли"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в переговорах с американским лидером Джо Байденом по вопросам о "красных линиях" лидеры стран не дошли так далеко, чтобы РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:19
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джо байден
владимир путин
женева (город)
в мире
саммит путина и байдена
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в переговорах с американским лидером Джо Байденом по вопросам о "красных линиях" лидеры стран не дошли так далеко, чтобы что-то делить."В целом нам понятно о чем говорят наши американские партнеры, им понятно о чем мы говорим когда речь ведем о "красных линиях", но, должен вам сказать откровенно, вот так вот далеко и подробно расставлять акценты и что-то делить, до этого мы, конечно, не дошли", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом в Женеве."По поводу этих "красных линий" я уже сказал много раз. Это понимание рождается в ходе переговорных процессов по ключевым направлениям взаимодействия. Пугать друг друга бессмысленно. Когда люди встречаются для переговоров, чтобы наладить отношения, так никогда не делается, иначе не нужно встречаться", - сказал Путин.
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60
"Так далеко не дошли" – Путин о "красных линиях"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в переговорах с американским лидером Джо Байденом по вопросам о "красных линиях" лидеры стран не дошли так далеко, чтобы что-то делить.
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видео, джо байден, владимир путин, женева (город), в мире, россия, сша
Путин о "красных линиях": "Так далеко мы с Байденом не дошли"
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в переговорах с американским лидером Джо Байденом по вопросам о "красных линиях" лидеры стран не дошли так далеко, чтобы что-то делить.
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Путин о "красных линиях": "Так далеко мы с Байденом не дошли"
19:19 16.06.2021 (обновлено: 21:32 16.06.2021)
 

Путин о "красных линиях" между Россией и США: "Так далеко мы с Байденом не дошли"

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в переговорах с американским лидером Джо Байденом по вопросам о "красных линиях" лидеры стран не дошли так далеко, чтобы что-то делить.
"В целом нам понятно о чем говорят наши американские партнеры, им понятно о чем мы говорим когда речь ведем о "красных линиях", но, должен вам сказать откровенно, вот так вот далеко и подробно расставлять акценты и что-то делить, до этого мы, конечно, не дошли", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом в Женеве.
"По поводу этих "красных линий" я уже сказал много раз. Это понимание рождается в ходе переговорных процессов по ключевым направлениям взаимодействия. Пугать друг друга бессмысленно. Когда люди встречаются для переговоров, чтобы наладить отношения, так никогда не делается, иначе не нужно встречаться", - сказал Путин.
 
Саммит Путина и БайденаДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)В миреРоссияСША
 
 
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