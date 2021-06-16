https://ria.ru/20210616/kuba-1737220799.html

Эксперты рассказали, с какой валютой лучше ехать на Кубу

Эксперты рассказали, с какой валютой лучше ехать на Кубу - РИА Новости, 16.06.2021

Эксперты рассказали, с какой валютой лучше ехать на Кубу

С 21 июня Куба приостановит хождение наличных долларов, эксперты рассказали, как эта мера коснется туристов, и с какой валютой лучше ехать на остров, сообщает... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:06

2021-06-16T17:06

2021-06-16T17:06

туризм

куда можно лететь

отдых на море

куда поехать

туризм

туристы

варадеро

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154828/17/1548281789_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_a3ea1d5d4dfd33e916fd552d15416045.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. С 21 июня Куба приостановит хождение наличных долларов, эксперты рассказали, как эта мера коснется туристов, и с какой валютой лучше ехать на остров, сообщает АТОР.Из-за ужесточения санкций США кубинские власти объявили о временном запрете на операции с наличными долларами. С 21 июня они не будут приниматься ни к оплате, ни к обмену на кубинские песо. Туристам, запланировавшим поездку на остров, рекомендуют в качестве наличных везти любую другую валюту, за исключением американской.Советник министерства туризма Кубы при посольстве в России Хуан Карлос Эскалона сообщил, что лучше всего брать с собой наличные евро. Они могут понадобится, например, при покупке экскурсий и топлива на заправке, если путешественники арендуют транспортное средство.Услуги в отелях, в том числе доступ в Интернет, как и покупки в торговых центрах на курортах можно оплатить международными банковскими картами (за исключением российской карты "Мир").Советник уточнил, что экскурсии в Гавану из-за ситуации с COVID-19 для иностранных гостей пока не разрешены, и в кубинской столице с 21 часа до 5 утра продолжает действовать комендантский час.Сейчас российским туристам доступны прямые перелеты на курорты Варадеро и Кайо-Коко.

https://ria.ru/20210409/varadero-1727509192.html

варадеро

куба

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, туризм, туристы, варадеро, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба, сша