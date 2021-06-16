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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210616/kuba-1737220799.html
Эксперты рассказали, с какой валютой лучше ехать на Кубу
Эксперты рассказали, с какой валютой лучше ехать на Кубу - РИА Новости, 16.06.2021
Эксперты рассказали, с какой валютой лучше ехать на Кубу
С 21 июня Куба приостановит хождение наличных долларов, эксперты рассказали, как эта мера коснется туристов, и с какой валютой лучше ехать на остров, сообщает... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:06
2021-06-16T17:06
туризм
куда можно лететь
отдых на море
куда поехать
туризм
туристы
варадеро
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. С 21 июня Куба приостановит хождение наличных долларов, эксперты рассказали, как эта мера коснется туристов, и с какой валютой лучше ехать на остров, сообщает АТОР.Из-за ужесточения санкций США кубинские власти объявили о временном запрете на операции с наличными долларами. С 21 июня они не будут приниматься ни к оплате, ни к обмену на кубинские песо. Туристам, запланировавшим поездку на остров, рекомендуют в качестве наличных везти любую другую валюту, за исключением американской.Советник министерства туризма Кубы при посольстве в России Хуан Карлос Эскалона сообщил, что лучше всего брать с собой наличные евро. Они могут понадобится, например, при покупке экскурсий и топлива на заправке, если путешественники арендуют транспортное средство.Услуги в отелях, в том числе доступ в Интернет, как и покупки в торговых центрах на курортах можно оплатить международными банковскими картами (за исключением российской карты "Мир").Советник уточнил, что экскурсии в Гавану из-за ситуации с COVID-19 для иностранных гостей пока не разрешены, и в кубинской столице с 21 часа до 5 утра продолжает действовать комендантский час.Сейчас российским туристам доступны прямые перелеты на курорты Варадеро и Кайо-Коко.
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куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, туризм, туристы, варадеро, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба, сша

Эксперты рассказали, с какой валютой лучше ехать на Кубу

17:06 16.06.2021
 
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаГраффити с Че Гевара на улице Варадеро, Куба
Граффити с Че Гевара на улице Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. С 21 июня Куба приостановит хождение наличных долларов, эксперты рассказали, как эта мера коснется туристов, и с какой валютой лучше ехать на остров, сообщает АТОР.
Из-за ужесточения санкций США кубинские власти объявили о временном запрете на операции с наличными долларами. С 21 июня они не будут приниматься ни к оплате, ни к обмену на кубинские песо. Туристам, запланировавшим поездку на остров, рекомендуют в качестве наличных везти любую другую валюту, за исключением американской.
Советник министерства туризма Кубы при посольстве в России Хуан Карлос Эскалона сообщил, что лучше всего брать с собой наличные евро. Они могут понадобится, например, при покупке экскурсий и топлива на заправке, если путешественники арендуют транспортное средство.
Услуги в отелях, в том числе доступ в Интернет, как и покупки в торговых центрах на курортах можно оплатить международными банковскими картами (за исключением российской карты "Мир").
Советник уточнил, что экскурсии в Гавану из-за ситуации с COVID-19 для иностранных гостей пока не разрешены, и в кубинской столице с 21 часа до 5 утра продолжает действовать комендантский час.
Сейчас российским туристам доступны прямые перелеты на курорты Варадеро и Кайо-Коко.
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Туризмкуда можно лететьотдых на морекуда поехатьТуризмтуристыВарадероАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмКубаСША
 
 
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