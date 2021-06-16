https://ria.ru/20210616/kreml-1737278453.html

Экс-глава внешней разведки Болгарии обвинил Кремль в своем увольнении

Экс-глава внешней разведки Болгарии обвинил Кремль в своем увольнении - РИА Новости, 16.06.2021

Экс-глава внешней разведки Болгарии обвинил Кремль в своем увольнении

Отправленный в отставку глава национальной службы разведки (ДАР) Болгарии Атанас Атанасов заявил, что его увольнение связано с "рукой Кремля", передает... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T18:05

2021-06-16T18:05

2021-06-16T18:17

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отправленный в отставку глава национальной службы разведки (ДАР) Болгарии Атанас Атанасов заявил, что его увольнение связано с "рукой Кремля", передает агентство БГНЕС.В среду служебное правительство Болгарии решило сменить Атанасова на посту руководителя ДАР. Представитель совмина заявил, что при руководстве Атанасова ведомство осуществляло свою деятельность, не соблюдая принципы объективности, беспристрастности и политической нейтральности.Сам Атанасов на пресс-конференции отверг озвученные совмином причины отставки. "Основная причина моего отстранения – это длинная рука Кремля и действия, согласованные с одним известным бизнесменом… Успешная работа против русского влияния, я имею в виду русские спецслужбы, вот причина моего увольнения", - заявил он.И.о. главы ведомства ДАР, которое в Болгарии выполняет функции внешней разведки, назначен Антуан Гечев – бывший замглавы службы военной разведки в составе минобороны страны.Отставка Атанасова произошла через несколько месяцев после скандала с обвинением в шпионаже российских граждан.МИД Болгарии 22 марта объявил persona non grata двоих дипломатических сотрудников посольства России в Софии.Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Утверждается, что в ходе расследования было установлено, что два гражданина РФ осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух стран.Как заявляло ранее посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки" очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.

https://ria.ru/20210322/shpionazh-1602254015.html

https://ria.ru/20210505/bolgariya-1731238129.html

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