https://ria.ru/20210616/kosachev-1737305743.html

Косачев назвал встречу Путина и Байдена результативной

Косачев назвал встречу Путина и Байдена результативной - РИА Новости, 16.06.2021

Косачев назвал встречу Путина и Байдена результативной

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена можно считать результативными, достигнуты... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T20:13

2021-06-16T20:13

2021-06-16T20:13

саммит путина и байдена

россия

константин косачев

джо байден

владимир путин

сша

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена можно считать результативными, достигнуты договоренности о консультациях по стратегичнской безопасности, кибербезопасности, возвращении глав дипмиссий."Встреча состоялась", - сказал Косачев в среду в эфире Первого канала.Он напомнил, что накануне было много мрачных прогнозов, что полноценного разговора не получится, либо будет обмен претензиями."То, что сейчас звучит в качестве конкретных результатов, - возвращение послов, консультации по стратегической безопасности, кибербезопасности, достаточно, чтобы считать эту встречу результативной", - подчеркнул он.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, константин косачев, джо байден, владимир путин, сша