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Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/kosachev-1737305743.html
Косачев назвал встречу Путина и Байдена результативной
Косачев назвал встречу Путина и Байдена результативной - РИА Новости, 16.06.2021
Косачев назвал встречу Путина и Байдена результативной
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена можно считать результативными, достигнуты... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T20:13
2021-06-16T20:13
саммит путина и байдена
россия
константин косачев
джо байден
владимир путин
сша
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена можно считать результативными, достигнуты договоренности о консультациях по стратегичнской безопасности, кибербезопасности, возвращении глав дипмиссий."Встреча состоялась", - сказал Косачев в среду в эфире Первого канала.Он напомнил, что накануне было много мрачных прогнозов, что полноценного разговора не получится, либо будет обмен претензиями."То, что сейчас звучит в качестве конкретных результатов, - возвращение послов, консультации по стратегической безопасности, кибербезопасности, достаточно, чтобы считать эту встречу результативной", - подчеркнул он.
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россия, константин косачев, джо байден, владимир путин, сша
Косачев назвал встречу Путина и Байдена результативной
20:13 16.06.2021
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал встречу Путина и Байдена результативной

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена можно считать результативными, достигнуты договоренности о консультациях по стратегичнской безопасности, кибербезопасности, возвращении глав дипмиссий.
"Встреча состоялась", - сказал Косачев в среду в эфире Первого канала.
Он напомнил, что накануне было много мрачных прогнозов, что полноценного разговора не получится, либо будет обмен претензиями.
"То, что сейчас звучит в качестве конкретных результатов, - возвращение послов, консультации по стратегической безопасности, кибербезопасности, достаточно, чтобы считать эту встречу результативной", - подчеркнул он.
 
Саммит Путина и БайденаРоссияКонстантин КосачевДжо БайденВладимир ПутинСША
 
 
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