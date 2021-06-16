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Койки для больных COVID-19 в Москве могут закончиться через три недели
Койки для больных COVID-19 в Москве могут закончиться через три недели - РИА Новости, 16.06.2021
Койки для больных COVID-19 в Москве могут закончиться через три недели
В Москве показатели распространения коронавирусной инфекции продолжают ухудшаться, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:32
2021-06-16T17:32
2021-06-16T18:01
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
московская область (подмосковье)
общество
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Москве показатели распространения коронавирусной инфекции продолжают ухудшаться, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.В течение предыдущей недели, как подчеркнула она, наблюдался экспоненциальный рост числа новых случаев COVID-19.По словам вице-мэра, если ситуация будет развиваться так и дальше, то обстановка в городских медучреждениях усложнится."Даже при условии развертывания всего максимума имеющихся в городе коек, которые можно задействовать под ковид, уже примерно через две-три недели мест в больницах просто не будет", — пояснила Ракова, отметив, что это — простая математика, которая ставит их в жесткие рамки.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно документу, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60 процентов сотрудников двумя компонентами препарата. Аналогичное решение приняли власти Московской области.Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической. По его словам, в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он призвал отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в городе с пониманием.
https://ria.ru/20210616/moskva-1737200280.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, московская область (подмосковье), общество, коронавирус covid-19, россия, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, коронавирус в россии
Койки для больных COVID-19 в Москве могут закончиться через три недели
17:32 16.06.2021 (обновлено: 18:01 16.06.2021)
Вице-мэр Ракова: койки для больных COVID-19 в Москве могут закончиться через две-три недели