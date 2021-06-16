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Глава Союза журналистов России высказался о COVID-19 и вакцинации
Глава Союза журналистов России высказался о COVID-19 и вакцинации - РИА Новости, 16.06.2021
Глава Союза журналистов России высказался о COVID-19 и вакцинации
Порядка 50 российских журналистов, по предварительным подсчетам, умерли от коронавируса, переболели несколько тысяч, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:02
2021-06-16T14:02
распространение коронавируса
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
союз журналистов россии
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Порядка 50 российских журналистов, по предварительным подсчетам, умерли от коронавируса, переболели несколько тысяч, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев."Переболели (COVID-19) несколько тысяч (российских журналистов). Скончались, по некоторым данным, уже ближе к 50", - заявил Соловьев. В мире, по информации СЖР, от коронавируса скончались порядка 600 журналистов.В то же время Соловьев высказал мнение, что вакцинация журналистов от коронавируса не должна быть обязательной.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве поставила руководителям организаций задачу привить 60% от числа сотрудников. Эпидемиологическая ситуация в городе расценивается как неблагополучная. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Для отдельных категорий граждан обязательную вакцинацию ввели и в Подмосковье."Я все-таки думаю, что это необходимо делать по желанию. Несмотря на то, что наша профессия, конечно, очень опасная, очень часто наши коллеги оказываются на передовой вместе с врачами и заходят в "красные зоны". Но очень многие сейчас работают на удаленке, из дома. И такое решение (о вакцинации) человек для себя принимает сам", - сказал Соловьев.Глава СЖР напомнил, что раньше перед поездкой на войну для работы в горячие точки корреспонденты "практически обязательно делали прививки от гепатита", хотя их никто не заставлял."Я лично могу рекомендовать всем коллегам привиться, потому что очень неприятна та болезнь... Но обязательно заставлять всех журналистов вряд ли стоит", - добавил Соловьев.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), союз журналистов россии, москва, московская область (подмосковье)
Глава Союза журналистов России высказался о COVID-19 и вакцинации
14:02 16.06.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Владимир Соловьев
Председатель Общероссийской общественной организации Союз журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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По словам Владимира Соловьева, в России порядка 50 журналистов скончались от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Порядка 50 российских журналистов, по предварительным подсчетам, умерли от коронавируса, переболели несколько тысяч, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"Переболели (COVID-19) несколько тысяч (российских журналистов). Скончались, по некоторым данным, уже ближе к 50", - заявил Соловьев.
В мире, по информации СЖР, от коронавируса скончались порядка 600 журналистов.
В то же время Соловьев высказал мнение, что вакцинация журналистов от коронавируса не должна быть обязательной.
Ранее глава Роспотребнадзора по Москве поставила руководителям организаций задачу привить 60% от числа сотрудников. Эпидемиологическая ситуация в городе расценивается как неблагополучная. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Для отдельных категорий граждан обязательную вакцинацию ввели и в Подмосковье.
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 12:24В России
В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
"Я все-таки думаю, что это необходимо делать по желанию. Несмотря на то, что наша профессия, конечно, очень опасная, очень часто наши коллеги оказываются на передовой вместе с врачами и заходят в "красные зоны". Но очень многие сейчас работают на удаленке, из дома. И такое решение (о вакцинации) человек для себя принимает сам", - сказал Соловьев.
Глава СЖР напомнил, что раньше перед поездкой на войну для работы в горячие точки корреспонденты "практически обязательно делали прививки от гепатита", хотя их никто не заставлял.
"Я лично могу рекомендовать всем коллегам привиться, потому что очень неприятна та болезнь... Но обязательно заставлять всех журналистов вряд ли стоит", - добавил Соловьев.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Союз журналистов РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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