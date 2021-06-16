https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737197526.html

В Москве выявили 5782 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 5782 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 16.06.2021

В Москве выявили 5782 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 5782, в Подмосковье — 1187, в Санкт-Петербурге — 927, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:15

2021-06-16T12:15

2021-06-16T12:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084241_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_e5240a5aacdd20fd7cf3aebd68cfbf90.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 5782, в Подмосковье — 1187, в Санкт-Петербурге — 927, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 5782, 2. Московская область 1187, 3. Санкт-Петербург 927", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области и Еврейской автономной области - по 6, Ненецком автономном округе - 3.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество