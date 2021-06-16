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Распространение коронавируса
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В России выявили 13 397 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 13 397 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 16.06.2021
В России выявили 13 397 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 13 397, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:13
2021-06-16T13:05
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 13 397, рассказали в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 14 185 инфицированных. Темп прироста — 0,26%. Клинических проявлений не было у 1918 (14,3%) пациентов. Не удалось спасти 396 человек, выписались после лечения — 10 256.Больше всего заболевших — в Москве (5782), Подмосковье (1187), Санкт-Петербурге (927), Бурятии (212), Нижегородской (191) и Воронежской областях (176).Минимальные показатели в Магаданской области и Еврейской автономной области (по шесть), а также в Ненецком автономном округе (три).Ни одного зараженного не выявили в Чукотском автономном округе.Всего с начала пандемии в России коронавирус перенесли 5 249 990 человек, из них 127 576 умерли, 4 828 500 выздоровели.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило 175,9 миллиона, а по данным Университета Джонса Хопкинса — больше 176,6 миллиона. Не удалось спасти 3,8 миллиона пациентов.Наиболее подвержены COVID-19 оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия находится на шестой строчке, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Испанию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
В России выявили 13 397 новых случаев заражения коронавирусом
12:13 16.06.2021 (обновлено: 13:05 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В России за сутки выявили 13 397 новых случаев заражения коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 13 397, рассказали в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 14 185 инфицированных. Темп прироста — 0,26%. Клинических проявлений не было у 1918 (14,3%) пациентов. Не удалось спасти 396 человек, выписались после лечения — 10 256.
Больше всего заболевших — в Москве (5782), Подмосковье (1187), Санкт-Петербурге (927), Бурятии (212), Нижегородской (191) и Воронежской областях (176).
Минимальные показатели в Магаданской области и Еврейской автономной области (по шесть), а также в Ненецком автономном округе (три).
Ни одного зараженного не выявили в Чукотском автономном округе.
Всего с начала пандемии в России коронавирус перенесли 5 249 990 человек, из них 127 576 умерли, 4 828 500 выздоровели.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило 175,9 миллиона, а по данным Университета Джонса Хопкинса — больше 176,6 миллиона. Не удалось спасти 3,8 миллиона пациентов.
Наиболее подвержены COVID-19 оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия находится на шестой строчке, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Испанию.
 
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