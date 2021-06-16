https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737197212.html

В России выявили 13 397 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 13 397 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 16.06.2021

В России выявили 13 397 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 13 397, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:13

2021-06-16T12:13

2021-06-16T13:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084286_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_2dce8000fa63a520ec01e3949d2cce06.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 13 397, рассказали в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 14 185 инфицированных. Темп прироста — 0,26%. Клинических проявлений не было у 1918 (14,3%) пациентов. Не удалось спасти 396 человек, выписались после лечения — 10 256.Больше всего заболевших — в Москве (5782), Подмосковье (1187), Санкт-Петербурге (927), Бурятии (212), Нижегородской (191) и Воронежской областях (176).Минимальные показатели в Магаданской области и Еврейской автономной области (по шесть), а также в Ненецком автономном округе (три).Ни одного зараженного не выявили в Чукотском автономном округе.Всего с начала пандемии в России коронавирус перенесли 5 249 990 человек, из них 127 576 умерли, 4 828 500 выздоровели.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило 175,9 миллиона, а по данным Университета Джонса Хопкинса — больше 176,6 миллиона. Не удалось спасти 3,8 миллиона пациентов.Наиболее подвержены COVID-19 оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия находится на шестой строчке, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Испанию.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество