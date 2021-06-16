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В России за сутки умерли 396 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 396 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 16.06.2021

В России за сутки умерли 396 пациентов с коронавирусом

За сутки в РФ подтверждены 396 смертей с COVID-19, за все время - 127 576, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:12

2021-06-16T12:12

2021-06-16T12:12

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коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 396 смертей с COVID-19, за все время - 127 576, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждены 396 смертей... За весь период по России умерли 127 576 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 75, Санкт-Петербурге - 63, Нижегородской области - 19.

россия

москва

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург