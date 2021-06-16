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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737197085.html
В России за сутки умерли 396 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 396 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 16.06.2021
В России за сутки умерли 396 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 396 смертей с COVID-19, за все время - 127 576, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:12
2021-06-16T12:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 396 смертей с COVID-19, за все время - 127 576, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждены 396 смертей... За весь период по России умерли 127 576 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 75, Санкт-Петербурге - 63, Нижегородской области - 19.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург
В России за сутки умерли 396 пациентов с коронавирусом
12:12 16.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В России за сутки умерли 396 пациентов с коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 396 смертей с COVID-19, за все время - 127 576, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждены 396 смертей... За весь период по России умерли 127 576 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 75, Санкт-Петербурге - 63, Нижегородской области - 19.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоМоскваСанкт-Петербург
 
 
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