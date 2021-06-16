https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737196635.html

В России за сутки 10 256 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 10 256 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021

В России за сутки 10 256 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 10 256 человек после COVID-19, за все время - 4 828 500, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:11

2021-06-16T12:11

2021-06-16T12:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 10 256 человек после COVID-19, за все время - 4 828 500, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве - 3381, Санкт-Петербурге - 1437, Подмосковье - 945.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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