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В России за сутки 10 256 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 10 256 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021
В России за сутки 10 256 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 10 256 человек после COVID-19, за все время - 4 828 500, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:11
2021-06-16T12:11
2021-06-16T12:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 10 256 человек после COVID-19, за все время - 4 828 500, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве - 3381, Санкт-Петербурге - 1437, Подмосковье - 945.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
В России за сутки 10 256 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 10 256 человек выздоровели от COVID-19, за все время 4 828 500