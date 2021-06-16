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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737153309.html
Проценко заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19
Проценко заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021
Проценко заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19
Инкубационный период коронавируса сократился до четырех-пяти дней. Соответствующее заявление, как сообщает RT Россия, сделал главный врач больницы №40 в... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T00:52
2021-06-16T08:39
распространение коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Инкубационный период коронавируса сократился до четырех-пяти дней. Соответствующее заявление, как сообщает RT Россия, сделал главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко."Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась", — отметил медик.При этом Проценко воздержался от прогнозов связан ли взрывной рост заболеваемости с индийским штаммом коронавируса."Единственный выход"При этом Проценко выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса."Это единственный выход из сложившейся ситуации с пандемией. И вопрос — как она регулироваться должна — наверное, самый главный", — отметил врач.Проценко также рассказал, что, иммунитет к COVID-19 сохраняется около девяти месяцев после болезни, потом можно вакцинироваться."Прошло полтора года, у нас накопились данные от первых заболевших, и мы понимаем, что приобретенный иммунитет после болезни - это около девяти месяцев", — сказал медик.Он добавил, что, по его мнению, в течение ближайших шести месяцев будет понимание от первых добровольцев о том, как долго удерживается иммунный ответ на вакцину.Больных большеБольных с COVID в больницу в Коммунарке прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны, сообщил также Проценко."Мы сейчас видим, что более 200 пациентов поступает каждый день (ГКБ № 40), это больше, чем в пиковые дни в первые две волны", — сказал врач.Он также отметил, что большинство заразившихся коронавирусом, которые лечатся в больнице в Коммунарке, — пожилые или с избыточной массой тела, но тяжело болеют и молодые пациенты.Вероятность небольшаяВероятность заболеть коронавирусом после вакцинации небольшая, люди, которые заболевают после иммунизации, переносят болезнь легко и без тяжелых осложнений, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее сообщалось, что после прививки от коронавируса можно заболеть COVID-19, но не из-за самой вакцины, при появлении симптомов ОРВИ привитому надо немедленно обратиться к врачу.ВакцинацияВакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".В последние дни в России растет заболеваемость коронавирусом, из-за чего несколько регионов вернули антиковидные ограничения. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Ивановская и Мурманская области и другие субъекты.
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денис проценко, коронавирус в россии, россия
Проценко заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19
00:52 16.06.2021 (обновлено: 08:39 16.06.2021)
 
© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics

Главврач больницы в Коммунарке Проценко заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Инкубационный период коронавируса сократился до четырех-пяти дней. Соответствующее заявление, как сообщает RT Россия, сделал главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
"Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась", — отметил медик.
При этом Проценко воздержался от прогнозов связан ли взрывной рост заболеваемости с индийским штаммом коронавируса.
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"Единственный выход"

При этом Проценко выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса.
"Это единственный выход из сложившейся ситуации с пандемией. И вопрос — как она регулироваться должна — наверное, самый главный", — отметил врач.
Проценко также рассказал, что, иммунитет к COVID-19 сохраняется около девяти месяцев после болезни, потом можно вакцинироваться.
"Прошло полтора года, у нас накопились данные от первых заболевших, и мы понимаем, что приобретенный иммунитет после болезни - это около девяти месяцев", — сказал медик.
Он добавил, что, по его мнению, в течение ближайших шести месяцев будет понимание от первых добровольцев о том, как долго удерживается иммунный ответ на вакцину.
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Больных больше

Больных с COVID в больницу в Коммунарке прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны, сообщил также Проценко.
"Мы сейчас видим, что более 200 пациентов поступает каждый день (ГКБ № 40), это больше, чем в пиковые дни в первые две волны", — сказал врач.
Он также отметил, что большинство заразившихся коронавирусом, которые лечатся в больнице в Коммунарке, — пожилые или с избыточной массой тела, но тяжело болеют и молодые пациенты.
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Вероятность небольшая

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Ранее сообщалось, что после прививки от коронавируса можно заболеть COVID-19, но не из-за самой вакцины, при появлении симптомов ОРВИ привитому надо немедленно обратиться к врачу.
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Вакцинация

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
В последние дни в России растет заболеваемость коронавирусом, из-за чего несколько регионов вернули антиковидные ограничения. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Ивановская и Мурманская области и другие субъекты.
 
Распространение коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииРоссия
 
 
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