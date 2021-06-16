https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737153309.html

Проценко заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19

Проценко заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021

Проценко заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19

Инкубационный период коронавируса сократился до четырех-пяти дней. Соответствующее заявление, как сообщает RT Россия, сделал главный врач больницы №40 в... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T00:52

2021-06-16T00:52

2021-06-16T08:39

распространение коронавируса

денис проценко

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Инкубационный период коронавируса сократился до четырех-пяти дней. Соответствующее заявление, как сообщает RT Россия, сделал главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко."Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась", — отметил медик.При этом Проценко воздержался от прогнозов связан ли взрывной рост заболеваемости с индийским штаммом коронавируса."Единственный выход"При этом Проценко выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса."Это единственный выход из сложившейся ситуации с пандемией. И вопрос — как она регулироваться должна — наверное, самый главный", — отметил врач.Проценко также рассказал, что, иммунитет к COVID-19 сохраняется около девяти месяцев после болезни, потом можно вакцинироваться."Прошло полтора года, у нас накопились данные от первых заболевших, и мы понимаем, что приобретенный иммунитет после болезни - это около девяти месяцев", — сказал медик.Он добавил, что, по его мнению, в течение ближайших шести месяцев будет понимание от первых добровольцев о том, как долго удерживается иммунный ответ на вакцину.Больных большеБольных с COVID в больницу в Коммунарке прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны, сообщил также Проценко."Мы сейчас видим, что более 200 пациентов поступает каждый день (ГКБ № 40), это больше, чем в пиковые дни в первые две волны", — сказал врач.Он также отметил, что большинство заразившихся коронавирусом, которые лечатся в больнице в Коммунарке, — пожилые или с избыточной массой тела, но тяжело болеют и молодые пациенты.Вероятность небольшаяВероятность заболеть коронавирусом после вакцинации небольшая, люди, которые заболевают после иммунизации, переносят болезнь легко и без тяжелых осложнений, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее сообщалось, что после прививки от коронавируса можно заболеть COVID-19, но не из-за самой вакцины, при появлении симптомов ОРВИ привитому надо немедленно обратиться к врачу.ВакцинацияВакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".В последние дни в России растет заболеваемость коронавирусом, из-за чего несколько регионов вернули антиковидные ограничения. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Ивановская и Мурманская области и другие субъекты.

https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737148001.html

https://ria.ru/20210615/zaschita-1737137164.html

https://ria.ru/20210615/kovid-1737108288.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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денис проценко, коронавирус в россии, россия