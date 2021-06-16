https://ria.ru/20210616/korabli-1737174224.html
Politico: США хотят разместить флот в Тихом океане
Politico: США хотят разместить флот в Тихом океане - РИА Новости, 16.06.2021
Politico: США хотят разместить флот в Тихом океане
Пентагон рассматривает возможность создания постоянной военно-морской оперативной группы в Тихоокеанском регионе для противодействия растущей военной мощи... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T09:48
2021-06-16T09:48
2021-06-16T16:27
тихий океан
атлантический океан
министерство обороны сша
нато
джо байден
китай
сша
пентагон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737189644_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_dcede767abb53aa878d2652798a33e43.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность создания постоянной военно-морской оперативной группы в Тихоокеанском регионе для противодействия растущей военной мощи Китая. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в ведомстве.По словам собеседников издания, тихоокеанскую группу могут сформировать по аналогии с созданными в 1968 году постоянными военно-морскими силами НАТО в Атлантическом океане.Кроме того, проект позволит выделить военным дополнительные средства для решения "китайской проблемы"."Мы рассматриваем несколько предложений по Индо-Тихоокеанскому региону для того, чтобы лучше координировать там наши действия", — рассказал источник СМИ.Он также добавил, что эта инициатива стала результатом работы созданной по поручению президента США Джо Байдена Целевой группы Пентагона по Китаю, однако ни один из предложенных планов пока не был доработан.Сейчас неизвестно, войдут ли в состав группировки только американские корабли или предусматривается участие других стран.
https://ria.ru/20210521/pentagon-1733175180.html
https://ria.ru/20210607/vooruzheniya-1735924195.html
тихий океан
атлантический океан
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737189644_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_50f6abcf13e91a8b541bd5f6138bf519.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихий океан, атлантический океан, министерство обороны сша, нато, джо байден, китай, сша, пентагон, в мире
Politico: США хотят разместить флот в Тихом океане
09:48 16.06.2021 (обновлено: 16:27 16.06.2021)
Politico сообщила о планах США разместить флот в Тихом океане для противодействия Китаю