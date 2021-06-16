https://ria.ru/20210616/konsultatsii-1737288916.html

Россия и США начнут консультации по стратегической стабильности

Россия и США начнут консультации по стратегической стабильности - РИА Новости, 16.06.2021

Россия и США начнут консультации по стратегической стабильности

Президент России Владимир Путин заявил, что они с американским коллегой Джо Байденом договорились начать консультации по стратегической стабильности на... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T18:55

2021-06-16T18:55

2021-06-16T19:19

россия

джо байден

вашингтон (город)

сша

саммит путина и байдена

владимир путин

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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что они с американским коллегой Джо Байденом договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне."Конечно, встает вопрос о том, что дальше. Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой Госдепа США и Министерства иностранных дел России", — сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве, отвечая на вопрос, будут ли Москва и Вашингтон вести переговоры по стратегической стабильности."Коллеги на рабочем уровне определятся с составом этих делегаций, с местом работы и с периодичностью этих встреч", — уточнил он.

россия

вашингтон (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, вашингтон (город), сша, владимир путин