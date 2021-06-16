https://ria.ru/20210616/komary-1737162737.html

Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами

Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами - РИА Новости, 16.06.2021

Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами. Об этом она рассказала в эфире программы "Жить здорово!" в эфире "Первого... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T06:16

2021-06-16T06:16

2021-06-16T07:42

татьяна романенко

россия

елена малышева

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами. Об этом она рассказала в эфире программы "Жить здорово!" в эфире "Первого канала". Малышева предупредила, что комариные укусы могут быть опасны, так как эти насекомые являются переносчиками различных инфекций. Эффективным способом борьбы с насекомыми, по словам врача, считается использование фумигаторов и репеллентов.В то же время применение зажженных ламп и свечей, по ее словам, в реальности приносит мало пользы. Такой способ не помогает справиться с комарами ни в закрытых помещениях, ни на открытом воздухе, отметила Малышева.Малоэффективны и ароматические масла и употребление цитрусовых в пищу, что якобы сделает кровь невкусной для насекомых. Ультразвуковые приборы для отпугивания насекомых также не гарантируют защиту от укусов, констатировала эксперт. Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко объяснила, почему нельзя расчесывать комариные укусы."Если мы расчесываем эти укусы, то возрастает риск инфицирования, особенно он велик в жаркую погоду. То есть на месте безобидной ранки может появиться большая рана с отеком, гнойная корка", - сказала специалист.Кроме того, расчесывание места укуса может привести к аллергической реакции.

https://ria.ru/20210604/nasekomye-1735532250.html

россия

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татьяна романенко, россия, елена малышева, общество