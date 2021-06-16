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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20210616/knyaginya-1737184456.html
Екатерина Дашкова. Жизненные качели княгини с чистым сердцем
Екатерина Дашкова. Жизненные качели княгини с чистым сердцем - РИА Новости, 16.06.2021
Екатерина Дашкова. Жизненные качели княгини с чистым сердцем
Первая в мире женщина — президент академии наук. Участница переворота 1762 года, ее подруга становится императрицей. Волевая, умная княгиня попадает в немилость у Екатерины II. Отправляется в Европу, дружески общается с Дидро, Вольтером. Автор пьес и замечательных мемуаров.
2021-06-16T14:00
2021-06-16T14:00
вольтер
российская империя
екатерина ii
российская академия наук
франция
литература
россия
виктор ерофеев
подкаст "заговор классиков"
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Екатерина Дашкова. Жизненные качели княгини с чистым сердцем
Первая в мире женщина – президент академии наук. Участница переворота 1762 года, ее подруга становится императрицей. Волевая, умная княгиня попадает в немилость у Екатерины II. Отправляется в Европу, дружески общается с Дидро, Вольтером. Автор пьес и замечательных мемуаров.
audio/mpeg
Екатерина Дашкова. Жизненные качели княгини с чистым сердцем
Первая в мире женщина – президент академии наук. Участница переворота 1762 года, ее подруга становится императрицей. Волевая, умная княгиня попадает в немилость у Екатерины II. Отправляется в Европу, дружески общается с Дидро, Вольтером. Автор пьес и замечательных мемуаров.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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96
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вольтер, российская империя, екатерина ii, российская академия наук, франция, литература, аудио, россия, виктор ерофеев, подкаст

Екатерина Дашкова. Жизненные качели княгини с чистым сердцем

14:00 16.06.2021
 
Подкаст "Заговор классиков"
Екатерина Дашкова. Жизненные качели княгини с чистым сердцем
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Первая в мире женщина — президент академии наук. Участница переворота 1762 года, ее подруга становится императрицей. Волевая, умная княгиня попадает в немилость у Екатерины II. Отправляется в Европу, дружески общается с Дидро, Вольтером. Автор пьес и замечательных мемуаров.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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Подкаст "Заговор классиков"ВольтерРоссийская империяЕкатерина IIРоссийская академия наукФранциялитератураРоссияВиктор ЕрофеевПодкаст
 
 
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