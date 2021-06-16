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Хиллари Клинтон прокомментировала встречу Путина и Байдена

Хиллари Клинтон прокомментировала встречу Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021

Хиллари Клинтон прокомментировала встречу Путина и Байдена

Экс-госсекретарь США и бывшая кандидат на президентский пост Хиллари Клинтон оценила обстановку саммита в Женеве: президент США Джо Байден призывает главу... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T18:18

2021-06-16T18:18

2021-06-16T18:49

саммит путина и байдена

россия

хиллари клинтон

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джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Экс-госсекретарь США и бывшая кандидат на президентский пост Хиллари Клинтон оценила обстановку саммита в Женеве: президент США Джо Байден призывает главу России Владимира Путина к прямому разговору о будущем взаимодействии, сказала она в интервью MSNBC."То, как это было срежиссировано в этот раз: быстрое рукопожатие, нет фотографирования, быстро вошли в комнату, никакой совместной пресс-конференции, — все это действительно сильный дипломатический сигнал о том, что мы ожидаем. Мы ожидаем открытого, прямого разговора", — сказала Хиллари Клинтон. Она напомнила о 45-минутном опоздании российского президента на переговоры с президентом США Бараком Обамой в Мексике на полях саммита "Большой двадцатки". "Это было намеренной попыткой завладеть ситуацией", — считает Клинтон, подчеркивая, что в этот раз такой возможности у президента Путина не было.Президенты США и России проводят в Женеве в эти часы первые очные переговоры после избрания Байдена на президентский пост.При этом, предупреждает она, даже возможные договоренности необязательно будут означать реальные достижения в двусторонних отношениях. "Существует постоянная сложность в отношении Путина, даже когда ты договариваешься о чем-то, что, как ты полагаешь, отвечает интересам Соединенных Штатов, он будет продолжать подрывать и в буквальном смысле пытаться сделать нашу жизнь сложнее", — предупреждает экс-госсекретарь.

https://ria.ru/20210615/sammit-1736977759.html

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"Хочу вас поблагодарить за вашу инициативу по сегодняшней встрече" – Путин Байдену Президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за инициативу встретиться. Их первый саммит проходит на женевской вилле Ла Гранж. 2021-06-16T18:18 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хиллари клинтон, барак обама, джо байден, владимир путин, сша, в мире