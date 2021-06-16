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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/klinton-1737280658.html
Хиллари Клинтон прокомментировала встречу Путина и Байдена
Хиллари Клинтон прокомментировала встречу Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021
Хиллари Клинтон прокомментировала встречу Путина и Байдена
Экс-госсекретарь США и бывшая кандидат на президентский пост Хиллари Клинтон оценила обстановку саммита в Женеве: президент США Джо Байден призывает главу... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T18:18
2021-06-16T18:49
саммит путина и байдена
россия
хиллари клинтон
барак обама
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Экс-госсекретарь США и бывшая кандидат на президентский пост Хиллари Клинтон оценила обстановку саммита в Женеве: президент США Джо Байден призывает главу России Владимира Путина к прямому разговору о будущем взаимодействии, сказала она в интервью MSNBC."То, как это было срежиссировано в этот раз: быстрое рукопожатие, нет фотографирования, быстро вошли в комнату, никакой совместной пресс-конференции, — все это действительно сильный дипломатический сигнал о том, что мы ожидаем. Мы ожидаем открытого, прямого разговора", — сказала Хиллари Клинтон. Она напомнила о 45-минутном опоздании российского президента на переговоры с президентом США Бараком Обамой в Мексике на полях саммита "Большой двадцатки". "Это было намеренной попыткой завладеть ситуацией", — считает Клинтон, подчеркивая, что в этот раз такой возможности у президента Путина не было.Президенты США и России проводят в Женеве в эти часы первые очные переговоры после избрания Байдена на президентский пост.При этом, предупреждает она, даже возможные договоренности необязательно будут означать реальные достижения в двусторонних отношениях. "Существует постоянная сложность в отношении Путина, даже когда ты договариваешься о чем-то, что, как ты полагаешь, отвечает интересам Соединенных Штатов, он будет продолжать подрывать и в буквальном смысле пытаться сделать нашу жизнь сложнее", — предупреждает экс-госсекретарь.
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60
"Хочу вас поблагодарить за вашу инициативу по сегодняшней встрече" – Путин Байдену
Президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за инициативу встретиться. Их первый саммит проходит на женевской вилле Ла Гранж.
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россия, хиллари клинтон, барак обама, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Хиллари Клинтон прокомментировала встречу Путина и Байдена
18:18 16.06.2021 (обновлено: 18:49 16.06.2021)
 
© AP Photo / Paul SancyaКандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© AP Photo / Paul Sancya

Хиллари Клинтон заявила о сильном дипломатическом сигнале на встрече Путина и Байдена

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Экс-госсекретарь США и бывшая кандидат на президентский пост Хиллари Клинтон оценила обстановку саммита в Женеве: президент США Джо Байден призывает главу России Владимира Путина к прямому разговору о будущем взаимодействии, сказала она в интервью MSNBC.
"То, как это было срежиссировано в этот раз: быстрое рукопожатие, нет фотографирования, быстро вошли в комнату, никакой совместной пресс-конференции, — все это действительно сильный дипломатический сигнал о том, что мы ожидаем. Мы ожидаем открытого, прямого разговора", — сказала Хиллари Клинтон. Она напомнила о 45-минутном опоздании российского президента на переговоры с президентом США Бараком Обамой в Мексике на полях саммита "Большой двадцатки". "Это было намеренной попыткой завладеть ситуацией", — считает Клинтон, подчеркивая, что в этот раз такой возможности у президента Путина не было.
Президенты США и России проводят в Женеве в эти часы первые очные переговоры после избрания Байдена на президентский пост.

По словам Клинтон, Байден отправился на встречу с намерением заявить: "Владимир, давай поговорим, как мы будем действовать дальше. Очевидно, мы вводили санкции против тебя, и если это тебя не останавливает <…>, последствия будут еще более серьезные", — анализирует ситуацию Клинтон.

При этом, предупреждает она, даже возможные договоренности необязательно будут означать реальные достижения в двусторонних отношениях. "Существует постоянная сложность в отношении Путина, даже когда ты договариваешься о чем-то, что, как ты полагаешь, отвечает интересам Соединенных Штатов, он будет продолжать подрывать и в буквальном смысле пытаться сделать нашу жизнь сложнее", — предупреждает экс-госсекретарь.
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15 июня, 08:00Саммит Путина и Байдена
Результат известен заранее. Чего не случится после женевского саммита
 
Саммит Путина и БайденаРоссияХиллари КлинтонБарак ОбамаДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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