https://ria.ru/20210616/kiberataki-1737290687.html

Наибольшее число кибератак в мире совершается из США, заявил Путин

Наибольшее число кибератак в мире совершается из США, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2021

Наибольшее число кибератак в мире совершается из США, заявил Путин

Наибольшее количество кибератак в мире совершается из США, России в списке стран-"лидеров" нет, заявил президент России Владимир Путин, ссылаясь на американские РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:03

2021-06-16T19:03

2021-06-16T21:32

джо байден

владимир путин

великобритания

саммит путина и байдена

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сша

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Наибольшее количество кибератак в мире совершается из США, России в списке стран-"лидеров" нет, заявил президент России Владимир Путин, ссылаясь на американские источники, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом."Теперь по поводу того, кто на себя должен брать какие обязательства. Хочу вас проинформировать о вещах, которые известны, но не широкой публике... Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. На втором месте - Канада. Затем - две латиноамериканские страны. И потом Великобритания. России в этом списке стран, с киберпространства которых осуществляется наибольшее количество кибератак разного рода, не значится", - сказал Путин.

великобритания

россия

сша

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2021

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Путин: "Россия в списках лидеров кибератак не значится" Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Байденом ответил на вопрос о кибератаках. 2021-06-16T19:03 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, великобритания, россия, сша, в мире