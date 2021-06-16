https://ria.ru/20210616/khokhloma-1737311152.html

Путин и Байден обменялись подарками на встрече в Женеве

Путин и Байден обменялись подарками на встрече в Женеве - РИА Новости, 16.06.2021

Путин и Байден обменялись подарками на встрече в Женеве

Президент РФ Владимир Путин подарил американскому коллеге Джо Байдену письменный набор хохломы "Москва", рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T20:44

2021-06-16T20:44

2021-06-16T21:59

россия

джо байден

дмитрий песков

в мире

саммит путина и байдена

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737247644_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_ca605f6f7907e9bfa16667a78a722d74.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подарил американскому коллеге Джо Байдену письменный набор хохломы "Москва", рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Белый дом сообщил, что Байден преподнес Путину в качестве подарка солнечные очки-авиаторы и хрустальную статуэтку."Письменный набор хохлома "Москва" подарил Путин", - сказал Песков.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, дмитрий песков, в мире, владимир путин