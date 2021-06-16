https://ria.ru/20210616/khimki-1737177247.html

В Химках возбудили дело на водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка

В Химках возбудили дело на водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка - РИА Новости, 16.06.2021

В Химках возбудили дело на водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка

Уголовное дело завели на водителя автобуса, сбившего насмерть девочку на пешеходном переходе в подмосковных Химках, сообщила в среду начальник пресс-службы... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T10:18

2021-06-16T10:18

2021-06-16T10:26

россия

татьяна петрова

химки

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уголовное дело завели на водителя автобуса, сбившего насмерть девочку на пешеходном переходе в подмосковных Химках, сообщила в среду начальник пресс-службы региональной полиции Татьяна Петрова.Трагедия произошла накануне, когда девочка на самокате переезжала дорогу по пешеходному переходу."В отношении водителя автобуса, совершившего наезд на 10-летнюю девочку в городе Химки, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сказала Петрова журналистам.

россия

химки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна петрова, химки, происшествия