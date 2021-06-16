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В Химках возбудили дело на водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка
В Химках возбудили дело на водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка - РИА Новости, 16.06.2021
В Химках возбудили дело на водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка
Уголовное дело завели на водителя автобуса, сбившего насмерть девочку на пешеходном переходе в подмосковных Химках, сообщила в среду начальник пресс-службы... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:18
2021-06-16T10:18
2021-06-16T10:26
россия
татьяна петрова
химки
происшествия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уголовное дело завели на водителя автобуса, сбившего насмерть девочку на пешеходном переходе в подмосковных Химках, сообщила в среду начальник пресс-службы региональной полиции Татьяна Петрова.Трагедия произошла накануне, когда девочка на самокате переезжала дорогу по пешеходному переходу."В отношении водителя автобуса, совершившего наезд на 10-летнюю девочку в городе Химки, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сказала Петрова журналистам.
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россия, татьяна петрова, химки, происшествия
В Химках возбудили дело на водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка
10:18 16.06.2021 (обновлено: 10:26 16.06.2021)
В Химках возбудили дело на водителя автобуса, насмерть сбившего девочку на пешеходном переходе