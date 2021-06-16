https://ria.ru/20210616/khadzh-1737201215.html

Совет муфтиев выступил с призывом к россиянам, которые не попали в хадж

Совет муфтиев выступил с призывом к россиянам, которые не попали в хадж - РИА Новости, 16.06.2021

Совет муфтиев выступил с призывом к россиянам, которые не попали в хадж

Совет муфтиев России (СМР) призвал мусульман направить средства, высвободившиеся из-за отмены хаджа для иностранных паломников в 2021 году, на помощь... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:29

2021-06-16T12:29

2021-06-16T12:29

религия и мировоззрение

коронавирус covid-19

рушан аббясов

саудовская аравия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Совет муфтиев России (СМР) призвал мусульман направить средства, высвободившиеся из-за отмены хаджа для иностранных паломников в 2021 году, на помощь нуждающимся и на борьбу с пандемией коронавируса.Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине, совершается только в месяц зуль-хиджа по мусульманскому лунному календарю. В этом году хадж будет проходить с 17 по 22 июля. Также приверженцы ислама могут совершить умру - паломничество в Мекку и Медину в другое время года, однако, согласно мусульманскому вероучению, умра не заменяет хадж."Духовное управление мусульман Российской Федерации всецело поддерживает мудрое решение руководства Королевства Саудовская Аравия ограничить совершение хаджа в 2021 году небольшим количеством паломников из числа граждан своей страны и проживающих в настоящее время на ее территории иностранцев. Эта вынужденная мера принята в связи с продолжающейся во всем мире пандемией коронавируса. <...> В этой связи мы обращаемся ко всем мусульманам России с пониманием отнестись к временным ограничениям и направить свои высвободившиеся средства и время на помощь нуждающимся и страждущим, врачам и ученым, борющимся с этой страшной чумой XXI в.", - говорится в сообщении сайта СМР.В СМР выразили надежду, что совместные усилия и терпеливое принятие вынужденных временных ограничений в скором времени дадут результаты, и мусульмане снова смогут беспрепятственно совершать коллективные обряды.Ранее заместитель председателя СМР Рушан Аббясов сообщил РИА Новости, что решение властей Саудовской Аравии ограничить доступ на хадж для паломников, не проживающих в королевстве, было ожидаемым, но у российских паломников есть возможность вернуть деньги, или перенести поездку и не сдавать путевки.Саудовская Аравия из опасений распространения коронавируса разрешила совершить хадж в этом году только проживающим в королевстве мусульманам, числом не более 60 тысяч человек. В прошлом году из-за пандемии коронавируса участие в хадже впервые не смогли принять мусульманские паломники из-за рубежа, из проживающих в стране мусульман были отобраны для хаджа только 10 тысяч человек.

https://ria.ru/20210615/khadzh-1737054143.html

https://ria.ru/20210612/khadzh-1736744990.html

саудовская аравия

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коронавирус covid-19, рушан аббясов, саудовская аравия