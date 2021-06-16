Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210616/khadzh-1737201215.html
Совет муфтиев выступил с призывом к россиянам, которые не попали в хадж
Совет муфтиев выступил с призывом к россиянам, которые не попали в хадж - РИА Новости, 16.06.2021
Совет муфтиев выступил с призывом к россиянам, которые не попали в хадж
Совет муфтиев России (СМР) призвал мусульман направить средства, высвободившиеся из-за отмены хаджа для иностранных паломников в 2021 году, на помощь... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:29
2021-06-16T12:29
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
рушан аббясов
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574960610_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_e0906445e3ad60d84fd30052571e6b26.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Совет муфтиев России (СМР) призвал мусульман направить средства, высвободившиеся из-за отмены хаджа для иностранных паломников в 2021 году, на помощь нуждающимся и на борьбу с пандемией коронавируса.Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине, совершается только в месяц зуль-хиджа по мусульманскому лунному календарю. В этом году хадж будет проходить с 17 по 22 июля. Также приверженцы ислама могут совершить умру - паломничество в Мекку и Медину в другое время года, однако, согласно мусульманскому вероучению, умра не заменяет хадж."Духовное управление мусульман Российской Федерации всецело поддерживает мудрое решение руководства Королевства Саудовская Аравия ограничить совершение хаджа в 2021 году небольшим количеством паломников из числа граждан своей страны и проживающих в настоящее время на ее территории иностранцев. Эта вынужденная мера принята в связи с продолжающейся во всем мире пандемией коронавируса. &lt;...&gt; В этой связи мы обращаемся ко всем мусульманам России с пониманием отнестись к временным ограничениям и направить свои высвободившиеся средства и время на помощь нуждающимся и страждущим, врачам и ученым, борющимся с этой страшной чумой XXI в.", - говорится в сообщении сайта СМР.В СМР выразили надежду, что совместные усилия и терпеливое принятие вынужденных временных ограничений в скором времени дадут результаты, и мусульмане снова смогут беспрепятственно совершать коллективные обряды.Ранее заместитель председателя СМР Рушан Аббясов сообщил РИА Новости, что решение властей Саудовской Аравии ограничить доступ на хадж для паломников, не проживающих в королевстве, было ожидаемым, но у российских паломников есть возможность вернуть деньги, или перенести поездку и не сдавать путевки.Саудовская Аравия из опасений распространения коронавируса разрешила совершить хадж в этом году только проживающим в королевстве мусульманам, числом не более 60 тысяч человек. В прошлом году из-за пандемии коронавируса участие в хадже впервые не смогли принять мусульманские паломники из-за рубежа, из проживающих в стране мусульман были отобраны для хаджа только 10 тысяч человек.
https://ria.ru/20210615/khadzh-1737054143.html
https://ria.ru/20210612/khadzh-1736744990.html
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574960610_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_a0a533fdd5a4b36c5bcbb684fc0842ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, рушан аббясов, саудовская аравия

Совет муфтиев выступил с призывом к россиянам, которые не попали в хадж

12:29 16.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники, совершающие хадж, на горе Рахма в долине Арафата
Паломники, совершающие хадж, на горе Рахма в долине Арафата - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Совет муфтиев России (СМР) призвал мусульман направить средства, высвободившиеся из-за отмены хаджа для иностранных паломников в 2021 году, на помощь нуждающимся и на борьбу с пандемией коронавируса.
Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине, совершается только в месяц зуль-хиджа по мусульманскому лунному календарю. В этом году хадж будет проходить с 17 по 22 июля. Также приверженцы ислама могут совершить умру - паломничество в Мекку и Медину в другое время года, однако, согласно мусульманскому вероучению, умра не заменяет хадж.
Гора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 12:10Религия и мировоззрение
В муфтияте прокомментировали запрет на хадж для россиян
"Духовное управление мусульман Российской Федерации всецело поддерживает мудрое решение руководства Королевства Саудовская Аравия ограничить совершение хаджа в 2021 году небольшим количеством паломников из числа граждан своей страны и проживающих в настоящее время на ее территории иностранцев. Эта вынужденная мера принята в связи с продолжающейся во всем мире пандемией коронавируса. <...> В этой связи мы обращаемся ко всем мусульманам России с пониманием отнестись к временным ограничениям и направить свои высвободившиеся средства и время на помощь нуждающимся и страждущим, врачам и ученым, борющимся с этой страшной чумой XXI в.", - говорится в сообщении сайта СМР.
В СМР выразили надежду, что совместные усилия и терпеливое принятие вынужденных временных ограничений в скором времени дадут результаты, и мусульмане снова смогут беспрепятственно совершать коллективные обряды.
Ранее заместитель председателя СМР Рушан Аббясов сообщил РИА Новости, что решение властей Саудовской Аравии ограничить доступ на хадж для паломников, не проживающих в королевстве, было ожидаемым, но у российских паломников есть возможность вернуть деньги, или перенести поездку и не сдавать путевки.
Паломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 13:11Религия и мировоззрение
Саудовская Аравия ограничила число совершающих хадж до 60 тысяч человек
Саудовская Аравия из опасений распространения коронавируса разрешила совершить хадж в этом году только проживающим в королевстве мусульманам, числом не более 60 тысяч человек. В прошлом году из-за пандемии коронавируса участие в хадже впервые не смогли принять мусульманские паломники из-за рубежа, из проживающих в стране мусульман были отобраны для хаджа только 10 тысяч человек.
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Рушан АббясовСаудовская Аравия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
07:25В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram
06:54Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне
06:47В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий
06:43В Сургуте отменят выпускные на фоне роста числа заразившихся COVID-19
06:37На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
06:29На Украине показали видео с "уничтожением" российского танка Т-90
06:13Врач рассказал, как загорать без вреда для здоровья
05:18"Слабак". Американцы разочаровались в Байдене после саммита с Путиным
Лента новостейМолния