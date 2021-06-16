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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/iran-1737320889.html
Байден и Путин договорились совместно работать по Ирану
Байден и Путин договорились совместно работать по Ирану - РИА Новости, 16.06.2021
Байден и Путин договорились совместно работать по Ирану
Президент США Джо Байден после встречи с главой России Владимиром Путиным в Женеве заявил, что лидеры двух стран договорились о совместной работе по Ирану и в... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T22:11
2021-06-16T22:11
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден после встречи с главой России Владимиром Путиным в Женеве заявил, что лидеры двух стран договорились о совместной работе по Ирану и в вопросе неполучения этой страной ядерного оружия."В интересах как России, так и США гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие. Мы договорились работать вместе, так как это так же интересно России, как и нам", - сказал Байден."Он указал, что готов помочь ... по Ирану", - добавил президент.
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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Байден и Путин договорились совместно работать по Ирану
22:11 16.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Байден и Путин договорились о совместной работе по Ирану

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден после встречи с главой России Владимиром Путиным в Женеве заявил, что лидеры двух стран договорились о совместной работе по Ирану и в вопросе неполучения этой страной ядерного оружия.
"В интересах как России, так и США гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие. Мы договорились работать вместе, так как это так же интересно России, как и нам", - сказал Байден.
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США оставят санкции против Ирана в случае его возврата к ядерной сделке
"Он указал, что готов помочь ... по Ирану", - добавил президент.
 
Саммит Путина и БайденаРоссияДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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