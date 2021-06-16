https://ria.ru/20210616/iran-1737320889.html
Байден и Путин договорились совместно работать по Ирану
Байден и Путин договорились совместно работать по Ирану - РИА Новости, 16.06.2021
Байден и Путин договорились совместно работать по Ирану
Президент США Джо Байден после встречи с главой России Владимиром Путиным в Женеве заявил, что лидеры двух стран договорились о совместной работе по Ирану и в... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T22:11
2021-06-16T22:11
2021-06-16T22:11
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден после встречи с главой России Владимиром Путиным в Женеве заявил, что лидеры двух стран договорились о совместной работе по Ирану и в вопросе неполучения этой страной ядерного оружия."В интересах как России, так и США гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие. Мы договорились работать вместе, так как это так же интересно России, как и нам", - сказал Байден."Он указал, что готов помочь ... по Ирану", - добавил президент.
https://ria.ru/20210608/iran-1736193123.html
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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Байден и Путин договорились совместно работать по Ирану
Байден и Путин договорились о совместной работе по Ирану