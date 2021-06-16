https://ria.ru/20210616/iran-1737320889.html

Байден и Путин договорились совместно работать по Ирану

Байден и Путин договорились совместно работать по Ирану - РИА Новости, 16.06.2021

Байден и Путин договорились совместно работать по Ирану

Президент США Джо Байден после встречи с главой России Владимиром Путиным в Женеве заявил, что лидеры двух стран договорились о совместной работе по Ирану и в... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T22:11

2021-06-16T22:11

2021-06-16T22:11

саммит путина и байдена

россия

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден после встречи с главой России Владимиром Путиным в Женеве заявил, что лидеры двух стран договорились о совместной работе по Ирану и в вопросе неполучения этой страной ядерного оружия."В интересах как России, так и США гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие. Мы договорились работать вместе, так как это так же интересно России, как и нам", - сказал Байден."Он указал, что готов помочь ... по Ирану", - добавил президент.

https://ria.ru/20210608/iran-1736193123.html

россия

женева (город)

сша

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