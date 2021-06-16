Источник: станции РЭБ в Крыму активизируют перед саммитом Россия — США
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРоссийский беспилотный летательный аппарат во время ночного этапа военных учений "Ладога 2009" на полигоне Каменка в Ленинградской области
Станции РЭБ в Крыму переведут в активный режим для предотвращения возможных провокаций Киева
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут переведены в активный режим работы на границе Крыма и Украины, чтобы не допустить возможные украинские провокации в российском воздушном пространстве перед встречей президентов России и США, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах полуострова.
Саммит Россия-США состоится 16 июня в Женеве. Владимир Путин и Джо Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
"Станции РЭБ в Крыму будут переведены в активный режим, чтобы предотвратить возможные провокации с украинской стороны. Это максимально сдержанный, но необходимый шаг по недопущению инцидентов", - заявил собеседник агентства.
По его словам, любое вхождение украинских беспилотников в воздушные границы Крыма будет считаться актом нападения, после чего последует его уничтожение.
"Чтобы не допустить возможность подобного инцидента, проводится активизация станций РЭБ. Мы чётко будем видеть, куда направляется дрон, и сразу же его "погасим" до захода в наше воздушное пространство или перехватим управление и развернем его в обратную сторону", - отметил источник.