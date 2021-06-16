https://ria.ru/20210616/granitsa-1737173103.html

Источник: станции РЭБ в Крыму активизируют перед саммитом Россия — США

Источник: станции РЭБ в Крыму активизируют перед саммитом Россия — США - РИА Новости, 16.06.2021

Источник: станции РЭБ в Крыму активизируют перед саммитом Россия — США

Станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут переведены в активный режим работы на границе Крыма и Украины, чтобы не допустить возможные украинские провокации в... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T09:39

2021-06-16T09:39

2021-06-16T09:39

саммит путина и байдена

россия

республика крым

сша

украина

в мире

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут переведены в активный режим работы на границе Крыма и Украины, чтобы не допустить возможные украинские провокации в российском воздушном пространстве перед встречей президентов России и США, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах полуострова.Саммит Россия-США состоится 16 июня в Женеве. Владимир Путин и Джо Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.По его словам, любое вхождение украинских беспилотников в воздушные границы Крыма будет считаться актом нападения, после чего последует его уничтожение."Чтобы не допустить возможность подобного инцидента, проводится активизация станций РЭБ. Мы чётко будем видеть, куда направляется дрон, и сразу же его "погасим" до захода в наше воздушное пространство или перехватим управление и развернем его в обратную сторону", - отметил источник.

https://ria.ru/20210616/summit-1737107324.html

россия

республика крым

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика крым, сша, украина, в мире