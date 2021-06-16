Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/granitsa-1737173103.html
Источник: станции РЭБ в Крыму активизируют перед саммитом Россия — США
Источник: станции РЭБ в Крыму активизируют перед саммитом Россия — США - РИА Новости, 16.06.2021
Источник: станции РЭБ в Крыму активизируют перед саммитом Россия — США
Станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут переведены в активный режим работы на границе Крыма и Украины, чтобы не допустить возможные украинские провокации в... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T09:39
2021-06-16T09:39
саммит путина и байдена
россия
республика крым
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602939396_126:415:3027:2047_1920x0_80_0_0_382976667246d6d4e5a28fa7aa431391.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут переведены в активный режим работы на границе Крыма и Украины, чтобы не допустить возможные украинские провокации в российском воздушном пространстве перед встречей президентов России и США, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах полуострова.Саммит Россия-США состоится 16 июня в Женеве. Владимир Путин и Джо Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.По его словам, любое вхождение украинских беспилотников в воздушные границы Крыма будет считаться актом нападения, после чего последует его уничтожение."Чтобы не допустить возможность подобного инцидента, проводится активизация станций РЭБ. Мы чётко будем видеть, куда направляется дрон, и сразу же его "погасим" до захода в наше воздушное пространство или перехватим управление и развернем его в обратную сторону", - отметил источник.
https://ria.ru/20210616/summit-1737107324.html
россия
республика крым
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602939396_315:287:2661:2047_1920x0_80_0_0_f1eaa72748df08903df5de975933ef03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, республика крым, сша, украина, в мире
Источник: станции РЭБ в Крыму активизируют перед саммитом Россия — США
09:39 16.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРоссийский беспилотный летательный аппарат во время ночного этапа военных учений "Ладога 2009" на полигоне Каменка в Ленинградской области
Российский беспилотный летательный аппарат во время ночного этапа военных учений Ладога 2009 на полигоне Каменка в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

Станции РЭБ в Крыму переведут в активный режим для предотвращения возможных провокаций Киева

Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут переведены в активный режим работы на границе Крыма и Украины, чтобы не допустить возможные украинские провокации в российском воздушном пространстве перед встречей президентов России и США, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах полуострова.
Саммит Россия-США состоится 16 июня в Женеве. Владимир Путин и Джо Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
"Станции РЭБ в Крыму будут переведены в активный режим, чтобы предотвратить возможные провокации с украинской стороны. Это максимально сдержанный, но необходимый шаг по недопущению инцидентов", - заявил собеседник агентства.
По его словам, любое вхождение украинских беспилотников в воздушные границы Крыма будет считаться актом нападения, после чего последует его уничтожение.
"Чтобы не допустить возможность подобного инцидента, проводится активизация станций РЭБ. Мы чётко будем видеть, куда направляется дрон, и сразу же его "погасим" до захода в наше воздушное пространство или перехватим управление и развернем его в обратную сторону", - отметил источник.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 08:00Саммит Путина и Байдена
Соперник — жесткий и умный. Раскрыты детали встречи Путина и Байдена
 
Саммит Путина и БайденаРоссияРеспублика КрымСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
07:25В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram
06:54Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне
06:47В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий
06:43В Сургуте отменят выпускные на фоне роста числа заразившихся COVID-19
06:37На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
06:29На Украине показали видео с "уничтожением" российского танка Т-90
06:13Врач рассказал, как загорать без вреда для здоровья
05:18"Слабак". Американцы разочаровались в Байдене после саммита с Путиным
Лента новостейМолния