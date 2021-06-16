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Госдума разрешила регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
Госдума разрешила регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС - РИА Новости, 16.06.2021
Госдума разрешила регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении правительственный законопроект, которым распространяется экстерриториальный... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T11:38
2021-06-16T11:38
2021-06-16T11:38
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении правительственный законопроект, которым распространяется экстерриториальный принцип на регистрацию всех актов гражданского состояния.Законопроектом предлагается установить, что государственная регистрация акта производится любым органом ЗАГС по выбору заявителя. В пояснительной записке уточнено, что в настоящее время рождение ребенка может быть зарегистрировано в органе ЗАГС только по месту его рождения или по месту жительства родителей, а расторжение брака - по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака, усыновление - по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей. В любом ЗАГС можно только зарегистрировать брак.Вместе с тем, авторы проекта предложили наделить правительство РФ полномочием устанавливать особенности госрегистрации рождения и смерти в случае поступления соответствующих заявлений в форме электронных документов, через портал "Госуслуги".Также, согласно законопроекту, Минздраву России будут передаваться содержащиеся в реестре ЗАГС сведения о государственной регистрации рождения и смерти.Кроме этого, кабмин предлагает наделить субъекты РФ полномочием "по определению порядка заключения брака в торжественной обстановке".Документом предусматривается и создание федеральных реестров медицинских документов о рождении и смерти. Порядки ведения указанных реестров, в том числе порядки доступа к сведениям, содержащимся в них, порядки и сроки представления сведений в эти реестры устанавливаются правительством РФ.
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россия, госдума рф, общество
Госдума разрешила регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
Госдума приняла закон, разрешающий регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении правительственный законопроект, которым распространяется экстерриториальный принцип на регистрацию всех актов гражданского состояния.
Законопроектом предлагается установить, что государственная регистрация акта производится любым органом ЗАГС по выбору заявителя. В пояснительной записке уточнено, что в настоящее время рождение ребенка может быть зарегистрировано в органе ЗАГС только по месту его рождения или по месту жительства родителей, а расторжение брака - по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака, усыновление - по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей. В любом ЗАГС можно только зарегистрировать брак.
Вместе с тем, авторы проекта предложили наделить правительство РФ полномочием устанавливать особенности госрегистрации рождения и смерти в случае поступления соответствующих заявлений в форме электронных документов, через портал "Госуслуги".
Также, согласно законопроекту, Минздраву России
будут передаваться содержащиеся в реестре ЗАГС сведения о государственной регистрации рождения и смерти.
Кроме этого, кабмин предлагает наделить субъекты РФ полномочием "по определению порядка заключения брака в торжественной обстановке".
Документом предусматривается и создание федеральных реестров медицинских документов о рождении и смерти. Порядки ведения указанных реестров, в том числе порядки доступа к сведениям, содержащимся в них, порядки и сроки представления сведений в эти реестры устанавливаются правительством РФ.