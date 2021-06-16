Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210616/gaza-1737157397.html
ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 16.06.2021
ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по нескольким объектам движения ХАМАС в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T02:04
2021-06-16T05:11
сектор газа
хамас
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/147860/89/1478608953_0:172:1301:903_1920x0_80_0_0_06eaf62111f5c9ef4e655f559998c57d.jpg
ГАЗА, 16 июн - РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по нескольким объектам движения ХАМАС в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.Удары нанесены по объектам, расположенным в районе города Газа и в городе Хан-Юнис в юго-западной части палестинского анклава.В Армии обороны Израиля подтвердили информацию об ударах.Ранее представитель израильской армии заявил, что из сектора Газа в сторону израильских населенных пунктов у границы были выпущены воздушные шары с взрывчаткой и армия намерена отреагировать.В ночь на 21 мая между Израилем и сектором Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ситуация на общей границе обострилась 10 мая. За неполные две недели из сектора Газа по Израилю было выпущено более 4,3 тысячи ракет, порядка 640 из них упали на территории анклава. В Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, составило 253, более 1,9 тысячи человек получили ранения. Поводом для обострения послужило очередное решение израильского суда о выселении палестинских семей из домов в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, после чего поддержать их пришли другие палестинцы. Израильская полиция стала силой разгонять палестинцев, которые также пришли молиться в иерусалимскую мечеть Аль-Акса, после чего движение ХАМАС стало обстреливать Израиль из сектора Газа.
https://ria.ru/20210604/gaza-1735621763.html
сектор газа
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/147860/89/1478608953_0:50:1301:1025_1920x0_80_0_0_b8f98e3f2b77122011f0c7dd3040a296.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сектор газа, хамас, израиль, в мире
ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
02:04 16.06.2021 (обновлено: 05:11 16.06.2021)
 
© Flickr / ZarleИстребитель F-16I Sufa ВВС Израиля
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Flickr / Zarle

ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Читать ria.ru в
ГАЗА, 16 июн - РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по нескольким объектам движения ХАМАС в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.
Удары нанесены по объектам, расположенным в районе города Газа и в городе Хан-Юнис в юго-западной части палестинского анклава.
В Армии обороны Израиля подтвердили информацию об ударах.
Ранее представитель израильской армии заявил, что из сектора Газа в сторону израильских населенных пунктов у границы были выпущены воздушные шары с взрывчаткой и армия намерена отреагировать.
В ночь на 21 мая между Израилем и сектором Газа вступил в силу режим прекращения огня.
Ситуация на общей границе обострилась 10 мая. За неполные две недели из сектора Газа по Израилю было выпущено более 4,3 тысячи ракет, порядка 640 из них упали на территории анклава. В Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, составило 253, более 1,9 тысячи человек получили ранения.
Поводом для обострения послужило очередное решение израильского суда о выселении палестинских семей из домов в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, после чего поддержать их пришли другие палестинцы. Израильская полиция стала силой разгонять палестинцев, которые также пришли молиться в иерусалимскую мечеть Аль-Акса, после чего движение ХАМАС стало обстреливать Израиль из сектора Газа.
Дети у дома, разрушенного в результате бомбардировки на северо-востоке сектора Газа в городе Бейт-Ханун - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 14:12Петербургский международный экономический форум
В МККК оценили сроки восстановления сектора Газа
 
Сектор ГазаХамасИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Цена дизельного топлива побила исторический рекорд
08:57Ученые спрогнозировали пик роста случаев COVID-19 в России
08:51Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы, пишут СМИ
08:40Цена на нефть марки Brent выросла до 74,64 доллара за баррель
08:38Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России
08:33СК завел дело против школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова
08:24Москвичам пообещали облачную погоду и до 26 градусов тепла
08:13В Новосибирске арестовали директора АЗС, где произошел пожар
07:52Ким Чен Ын заявил о проблемах с продовольствием в стране
07:32Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в НАТО
07:26В России разработают новый вариант Су-57
07:11Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"
07:08Человекоподобный робот-"симулянт" будет учить будущих врачей
07:02Группа конгрессменов призвала Байдена сотрудничать с Россией в ряде сфер
06:26Тела супругов, пропавших с лодки на озере Ханка в Приморье, нашли
06:16Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами
06:07"Начинается расправа": Тимошенко обратилась к украинцам
06:03ВТБ не ждет перегрева рынка ипотеки из-за продления госпрограммы
06:01Роспотребнадзор оценил качество кондитерский изделий
05:31Ургант высмеял Губерниева после скандала с Бузовой в прямом эфире
Лента новостейМолния