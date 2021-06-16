https://ria.ru/20210616/gaza-1737157397.html

ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 16.06.2021

ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по нескольким объектам движения ХАМАС в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T02:04

2021-06-16T02:04

2021-06-16T05:11

сектор газа

хамас

израиль

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ГАЗА, 16 июн - РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по нескольким объектам движения ХАМАС в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.Удары нанесены по объектам, расположенным в районе города Газа и в городе Хан-Юнис в юго-западной части палестинского анклава.В Армии обороны Израиля подтвердили информацию об ударах.Ранее представитель израильской армии заявил, что из сектора Газа в сторону израильских населенных пунктов у границы были выпущены воздушные шары с взрывчаткой и армия намерена отреагировать.В ночь на 21 мая между Израилем и сектором Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ситуация на общей границе обострилась 10 мая. За неполные две недели из сектора Газа по Израилю было выпущено более 4,3 тысячи ракет, порядка 640 из них упали на территории анклава. В Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, составило 253, более 1,9 тысячи человек получили ранения. Поводом для обострения послужило очередное решение израильского суда о выселении палестинских семей из домов в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, после чего поддержать их пришли другие палестинцы. Израильская полиция стала силой разгонять палестинцев, которые также пришли молиться в иерусалимскую мечеть Аль-Акса, после чего движение ХАМАС стало обстреливать Израиль из сектора Газа.

https://ria.ru/20210604/gaza-1735621763.html

сектор газа

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сектор газа, хамас, израиль, в мире