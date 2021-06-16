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Фонтан в Женеве подсветили цветами флагов России и США перед саммитом
Фонтан в Женеве подсветили цветами флагов России и США перед саммитом - РИА Новости, 16.06.2021
Фонтан в Женеве подсветили цветами флагов России и США перед саммитом
Фонтан Жет д'О, одна из главных достопримечательностей Женевы, в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена подсветили синим,... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T01:10
2021-06-16T08:54
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Фонтан Жет д'О, одна из главных достопримечательностей Женевы, в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена подсветили синим, красным и белым цветами, которые являются общими для флагов обоих государств, передает корреспондент РИА Новости.Первая встреча двух президентов состоится в среду, они уже прибыли в Женеву.Подсветку включили вечером во вторник, хотя управляющая компания SIG обещала, что иллюминацию включат в день встречи. Горожане, отдыхающие на набережной Женевского озера после жаркого дня, не упускают возможности сфотографироваться на фоне красочного фонтана.Женевский фонтан считается одним из самых высоких в мире - его высота составляет почти 150 метров, а скорость струи достигает 200 километров в час.
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саммит путина и байдена, россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Фонтан в Женеве подсветили цветами флагов России и США перед саммитом
01:10 16.06.2021 (обновлено: 08:54 16.06.2021)
 
© REUTERS / Denis BalibouseКолючая проволока перед фонтаном в Женеве накануне президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
Колючая проволока перед фонтаном в Женеве накануне президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / Denis Balibouse

Фонтан Жет д'О в Женеве подсветили цветами флагов России и США перед саммитом Путина и Байдена

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Фонтан Жет д'О, одна из главных достопримечательностей Женевы, в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена подсветили синим, красным и белым цветами, которые являются общими для флагов обоих государств, передает корреспондент РИА Новости.
Первая встреча двух президентов состоится в среду, они уже прибыли в Женеву.
Подсветку включили вечером во вторник, хотя управляющая компания SIG обещала, что иллюминацию включат в день встречи. Горожане, отдыхающие на набережной Женевского озера после жаркого дня, не упускают возможности сфотографироваться на фоне красочного фонтана.
Женевский фонтан считается одним из самых высоких в мире - его высота составляет почти 150 метров, а скорость струи достигает 200 километров в час.
 
Саммит Путина и БайденаРоссияДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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