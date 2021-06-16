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Фонтан в Женеве подсветили цветами флагов России и США перед саммитом

Фонтан в Женеве подсветили цветами флагов России и США перед саммитом - РИА Новости, 16.06.2021

Фонтан в Женеве подсветили цветами флагов России и США перед саммитом

Фонтан Жет д'О, одна из главных достопримечательностей Женевы, в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена подсветили синим,... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T01:10

2021-06-16T01:10

2021-06-16T08:54

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Фонтан Жет д'О, одна из главных достопримечательностей Женевы, в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена подсветили синим, красным и белым цветами, которые являются общими для флагов обоих государств, передает корреспондент РИА Новости.Первая встреча двух президентов состоится в среду, они уже прибыли в Женеву.Подсветку включили вечером во вторник, хотя управляющая компания SIG обещала, что иллюминацию включат в день встречи. Горожане, отдыхающие на набережной Женевского озера после жаркого дня, не упускают возможности сфотографироваться на фоне красочного фонтана.Женевский фонтан считается одним из самых высоких в мире - его высота составляет почти 150 метров, а скорость струи достигает 200 километров в час.

россия

женева (город)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саммит путина и байдена, россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире