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Боррель представил доклад об отношениях Евросоюза и России
Боррель представил доклад об отношениях Евросоюза и России - РИА Новости, 16.06.2021
Боррель представил доклад об отношениях Евросоюза и России
Брюссель намерен одновременно "дистанцироваться, оказывать давление и вести диалог" с Россией, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:39
2021-06-16T15:41
жозеп боррель
евросоюз
в мире
россия
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БРЮССЕЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Брюссель намерен одновременно "дистанцироваться, оказывать давление и вести диалог" с Россией, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.ЕС будет исходить из того, какие цели ставит перед собой Москва, а также основываться на прагматичном подходе при соблюдении своих принципов, добавил он.При этом, по словам дипломата, необходимо стремиться к более предсказуемому и стабильному диалогу."Для продвижения собственных интересов ЕС должен взаимодействовать с Россией по ряду вопросов, например в здравоохранении, климате, по теме иранского ядерного досье и борьбе с терроризмом", — отметил он на пресс-конференции в Брюсселе.Там Боррель представил доклад по отношениям с Москвой, подготовленный для запланированного на 24-25 июня саммита Евросоюза.Подробности документа, который может лечь в основу новой европейской внешнеполитической стратегии по России, пока не разглашаются. Но озвученные ранее моменты уже вызвали критику российского МИД. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что у создателей новой концепции "явно проблемы со знанием истории и восприятием реальности".Отношения России и Запада резко ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Москву обвинили во вмешательстве и ввели против нее санкции, последовал зеркальный ответ. При этом российские власти неоднократно заявляли, что считают такие действия контрпродуктивными.Другими предлогами для продолжения этой линии стали обвинения в попытках повлиять на американские выборы и причастности к кибератакам, дело Скрипалей, строительство "Северного потока — 2" и многое другое.
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жозеп боррель, евросоюз, в мире, россия
Боррель представил доклад об отношениях Евросоюза и России
14:39 16.06.2021 (обновлено: 15:41 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава евродипломатии Жозеп Боррель представил доклад об отношениях Евросоюза и России

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БРЮССЕЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Брюссель намерен одновременно "дистанцироваться, оказывать давление и вести диалог" с Россией, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
ЕС будет исходить из того, какие цели ставит перед собой Москва, а также основываться на прагматичном подходе при соблюдении своих принципов, добавил он.

"В современных условиях новое партнерство между Евросоюзом и Россией, предусматривающее более тесное сотрудничество, представляется отдаленной перспективой", — констатировал Боррель.

При этом, по словам дипломата, необходимо стремиться к более предсказуемому и стабильному диалогу.
"Для продвижения собственных интересов ЕС должен взаимодействовать с Россией по ряду вопросов, например в здравоохранении, климате, по теме иранского ядерного досье и борьбе с терроризмом", — отметил он на пресс-конференции в Брюсселе.
Там Боррель представил доклад по отношениям с Москвой, подготовленный для запланированного на 24-25 июня саммита Евросоюза.
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Подробности документа, который может лечь в основу новой европейской внешнеполитической стратегии по России, пока не разглашаются. Но озвученные ранее моменты уже вызвали критику российского МИД.
Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что у создателей новой концепции "явно проблемы со знанием истории и восприятием реальности".
Отношения России и Запада резко ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Москву обвинили во вмешательстве и ввели против нее санкции, последовал зеркальный ответ. При этом российские власти неоднократно заявляли, что считают такие действия контрпродуктивными.
Другими предлогами для продолжения этой линии стали обвинения в попытках повлиять на американские выборы и причастности к кибератакам, дело Скрипалей, строительство "Северного потока — 2" и многое другое.
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