Боррель представил доклад об отношениях Евросоюза и России
14:39 16.06.2021 (обновлено: 15:41 16.06.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Глава евродипломатии Жозеп Боррель представил доклад об отношениях Евросоюза и России
БРЮССЕЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Брюссель намерен одновременно "дистанцироваться, оказывать давление и вести диалог" с Россией, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
ЕС будет исходить из того, какие цели ставит перед собой Москва, а также основываться на прагматичном подходе при соблюдении своих принципов, добавил он.
"В современных условиях новое партнерство между Евросоюзом и Россией, предусматривающее более тесное сотрудничество, представляется отдаленной перспективой", — констатировал Боррель.
При этом, по словам дипломата, необходимо стремиться к более предсказуемому и стабильному диалогу.
"Для продвижения собственных интересов ЕС должен взаимодействовать с Россией по ряду вопросов, например в здравоохранении, климате, по теме иранского ядерного досье и борьбе с терроризмом", — отметил он на пресс-конференции в Брюсселе.
Там Боррель представил доклад по отношениям с Москвой, подготовленный для запланированного на 24-25 июня саммита Евросоюза.
Подробности документа, который может лечь в основу новой европейской внешнеполитической стратегии по России, пока не разглашаются. Но озвученные ранее моменты уже вызвали критику российского МИД.
Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что у создателей новой концепции "явно проблемы со знанием истории и восприятием реальности".
Отношения России и Запада резко ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Москву обвинили во вмешательстве и ввели против нее санкции, последовал зеркальный ответ. При этом российские власти неоднократно заявляли, что считают такие действия контрпродуктивными.
Другими предлогами для продолжения этой линии стали обвинения в попытках повлиять на американские выборы и причастности к кибератакам, дело Скрипалей, строительство "Северного потока — 2" и многое другое.