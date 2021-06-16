https://ria.ru/20210616/estoniya-1737230909.html

Эстония обвинила Россию в нарушении воздушной границы

Эстония обвинила Россию в нарушении воздушной границы - РИА Новости, 16.06.2021

Эстония обвинила Россию в нарушении воздушной границы

Эстонские военные утверждают, что два российских самолета Су-35 во вторник якобы нарушили воздушную границу страны, сообщила в среду пресс-служба главного штаба РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:41

2021-06-16T14:41

2021-06-16T14:41

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 июн - РИА Новости. Эстонские военные утверждают, что два российских самолета Су-35 во вторник якобы нарушили воздушную границу страны, сообщила в среду пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.В ведомстве также сообщили, что МИД Эстонии вызвал в среду временного поверенного в делах Российской Федерации и передал ему ноту протеста.Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

https://ria.ru/20210611/daniya-1736697735.html

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россия, су-35, мид эстонии, эстония, в мире