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Эстония обвинила Россию в нарушении воздушной границы
Эстония обвинила Россию в нарушении воздушной границы - РИА Новости, 16.06.2021
Эстония обвинила Россию в нарушении воздушной границы
Эстонские военные утверждают, что два российских самолета Су-35 во вторник якобы нарушили воздушную границу страны, сообщила в среду пресс-служба главного штаба РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:41
2021-06-16T14:41
россия
су-35
мид эстонии
эстония
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 июн - РИА Новости. Эстонские военные утверждают, что два российских самолета Су-35 во вторник якобы нарушили воздушную границу страны, сообщила в среду пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.В ведомстве также сообщили, что МИД Эстонии вызвал в среду временного поверенного в делах Российской Федерации и передал ему ноту протеста.Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
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россия, су-35, мид эстонии, эстония, в мире
Эстония обвинила Россию в нарушении воздушной границы
14:41 16.06.2021
 
© Pixabay / Pixabay/Angelo_GiordanoВид на Таллин
Вид на Таллин - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Pixabay / Pixabay/Angelo_Giordano

Эстонские военные обвинили Россию в нарушении воздушной границы

Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 16 июн - РИА Новости. Эстонские военные утверждают, что два российских самолета Су-35 во вторник якобы нарушили воздушную границу страны, сообщила в среду пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

"Два российских самолета Су-35 во вторник без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Хийумаа. Самолеты находились в воздушном пространстве страны менее минуты. Транспондеры у них не были включены, не было планов полета и отсутствовала двусторонняя радиосвязь с авиационной службой Эстонии", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что МИД Эстонии вызвал в среду временного поверенного в делах Российской Федерации и передал ему ноту протеста.
Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
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