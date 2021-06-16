https://ria.ru/20210616/elektroenergiya-1737189164.html

МИД Финляндии ответил на вопрос об ограничении импорта энергии из России

МИД Финляндии ответил на вопрос об ограничении импорта энергии из России - РИА Новости, 16.06.2021

МИД Финляндии ответил на вопрос об ограничении импорта энергии из России

Россия всегда была хорошим и надежным поставщиком электроэнергии в Финляндию, у Хельсинки нет планов по ограничению этого импорта, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T11:29

2021-06-16T11:29

2021-06-16T11:29

россия

пекка хаависто

мид финляндии

финляндия

экономика

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 июн — РИА Новости. Россия всегда была хорошим и надежным поставщиком электроэнергии в Финляндию, у Хельсинки нет планов по ограничению этого импорта, рассказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто."В настоящее время Финляндия не имеет планов по ограничению импорта электроэнергии из России. Линия электропередачи между Финляндией и Россией старая и требует уже реконструкции, решение о котором лежит на плечах российской стороны. Это один из фактов, влияющих на данный вопрос. Россия всегда была хорошим и надежным поставщиком энергии в Финляндию, и она продолжает занимать первое место среди поставщиков нефти для Финляндии", - сказал Хаависто, напомнив о глобальных целях финского кабмина."Цель правительства Финляндии – сделать Финляндию углеродно нейтральной к 2035 году и первым в мире обществом без ископаемых видов топлива. Для достижения поставленных целей необходимо быстрое сокращение выбросов. По мере увеличения осведомленности и озабоченности по вопросам изменения климата – как у потребителей, так и предприятий – будет расти спрос на низкоуглеродные и энергоэффективные продукцию и услуги", - отметил министр.При этом глава внешнеполитического ведомства видит интерес к "зеленым" технологиям и в России."Я убежден, что в будущем у нас появится возможность укрепления финляндско-российского сотрудничества также в области зеленого роста. Это в долгосрочной перспективе было бы выгодно для обеих стран. Я так понял, что в России тоже увеличивается озабоченность таянием в северных регионах вечной мерзлоты из-за последствий изменения климата. Сотрудничество по вопросам климата между Финляндией и Россией очень важно", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20210129/finlyandiya-1595113111.html

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россия, пекка хаависто, мид финляндии, финляндия, экономика