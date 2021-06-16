https://ria.ru/20210616/ekzamen-1737159124.html

ГИБДД Москвы рассказала о необычных попытках списать на экзамене на права

ГИБДД Москвы рассказала о необычных попытках списать на экзамене на права - РИА Новости, 16.06.2021

ГИБДД Москвы рассказала о необычных попытках списать на экзамене на права

Недобросовестные кандидаты в водители, пытаясь списать на экзамене на права в Москве, прячут технические устройства в медицинских масках, на одежде и даже в... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T03:07

2021-06-16T03:07

2021-06-16T03:07

москва

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Недобросовестные кандидаты в водители, пытаясь списать на экзамене на права в Москве, прячут технические устройства в медицинских масках, на одежде и даже в обуви, а в сравнении с прошлым годом любителей списать ловили в два раза чаще, сообщили РИА Новости в столичной Госавтоинспекции.Уточняется, что за 2021 год выявлено 18 попыток списать с помощью технических средств, что в 2,5 раза больше показателей за аналогичный период прошлого года.При сдаче экзамена, уточнили в управлении, все выявленные факты использования устройств пресекаются сотрудниками ГИБДД, а нарушителей доставляют в полицию.Все помещения, где проходит экзамен, напомнили в ГИБДД, оборудованы видеокамерами.

https://ria.ru/20210416/prava-1728507256.html

https://ria.ru/20210401/prava-1603738553.html

москва

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москва, общество