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ГИБДД Москвы рассказала о необычных попытках списать на экзамене на права
ГИБДД Москвы рассказала о необычных попытках списать на экзамене на права - РИА Новости, 16.06.2021
ГИБДД Москвы рассказала о необычных попытках списать на экзамене на права
Недобросовестные кандидаты в водители, пытаясь списать на экзамене на права в Москве, прячут технические устройства в медицинских масках, на одежде и даже в... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T03:07
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москва
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Недобросовестные кандидаты в водители, пытаясь списать на экзамене на права в Москве, прячут технические устройства в медицинских масках, на одежде и даже в обуви, а в сравнении с прошлым годом любителей списать ловили в два раза чаще, сообщили РИА Новости в столичной Госавтоинспекции.Уточняется, что за 2021 год выявлено 18 попыток списать с помощью технических средств, что в 2,5 раза больше показателей за аналогичный период прошлого года.При сдаче экзамена, уточнили в управлении, все выявленные факты использования устройств пресекаются сотрудниками ГИБДД, а нарушителей доставляют в полицию.Все помещения, где проходит экзамен, напомнили в ГИБДД, оборудованы видеокамерами.
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москва, общество
ГИБДД Москвы рассказала о необычных попытках списать на экзамене на права
03:07 16.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина проходит компьютерное тестирование в здание ГИБДД
Мужчина проходит компьютерное тестирование в здание ГИБДД - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В ГИБДД Москвы рассказали о необычных попытках списать на экзамене на права

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Недобросовестные кандидаты в водители, пытаясь списать на экзамене на права в Москве, прячут технические устройства в медицинских масках, на одежде и даже в обуви, а в сравнении с прошлым годом любителей списать ловили в два раза чаще, сообщили РИА Новости в столичной Госавтоинспекции.
"Кандидаты в водители, пытаясь успешно сдать тестирование, размещают технические устройства в медицинских масках, на одежде и даже в обуви", - говорится в ответе управления на соответствующий запрос РИА Новости.
Уточняется, что за 2021 год выявлено 18 попыток списать с помощью технических средств, что в 2,5 раза больше показателей за аналогичный период прошлого года.
При сдаче экзамена, уточнили в управлении, все выявленные факты использования устройств пресекаются сотрудниками ГИБДД, а нарушителей доставляют в полицию.
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"Столичная Госавтоинспекция напоминает, что за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, предусмотрена ответственность в порядке статьи 138.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", - также говорится в ответе управления.
Все помещения, где проходит экзамен, напомнили в ГИБДД, оборудованы видеокамерами.
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