Подмосковье в два раза увеличило экспорт мяса и вышло на 1 место в России
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкУчасток подготовки сырья в агропромышленном холдинге "Мираторг"
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московская область поднялась на первое место в российском рейтинге крупнейших экспортеров мяса и субпродуктов, продав мясной продукции более чем на 45 миллионов долларов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Московская область вышла в лидеры в России по экспорту мяса и субпродуктов по итогам первого квартала текущего года. В натуральном выражении экспорт мясной продукции увеличился и составил 19,24 тысячи тонн. Мы увеличили экспорт мясной продукции относительно аналогичного периода прошлого года почти в два раза, продали на 46,5 миллиона долларов", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
По словам министра, структура подмосковного экспорта мясной продукции в первом квартале года распределилась следующим образом: мясо птицы продано на 21,64 миллиона долларов или 46% от общего объема, говядины – на 21,47 миллиона долларов или 46% от общего объема, свинины – на 3,31 миллиона долларов или 7% от общего объема, прочей мясная продукция – на 0,03 или 00,7% от общего объема.
"Основным импортером подмосковной мясной продукции стал Китай. Экспорт куриных субпродуктов в КНР - 9,46 тысячи тонн, за первый квартал 2021 года составил 29,7 миллиона долларов", - подчеркнул Воскресенский.
Он добавил, что основными экспортерами данной продукции являются предприятия "ТД Черкизово", "ТК "Мираторг" и "Растлинг".