https://ria.ru/20210616/eksport-1737201754.html

Подмосковье в два раза увеличило экспорт мяса и вышло на 1 место в России

Подмосковье в два раза увеличило экспорт мяса и вышло на 1 место в России - РИА Новости, 16.06.2021

Подмосковье в два раза увеличило экспорт мяса и вышло на 1 место в России

Московская область поднялась на первое место в российском рейтинге крупнейших экспортеров мяса и субпродуктов, продав мясной продукции более чем на 45 миллионов РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:40

2021-06-16T12:40

2021-06-16T12:40

новости подмосковья

россия

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московская область поднялась на первое место в российском рейтинге крупнейших экспортеров мяса и субпродуктов, продав мясной продукции более чем на 45 миллионов долларов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.По словам министра, структура подмосковного экспорта мясной продукции в первом квартале года распределилась следующим образом: мясо птицы продано на 21,64 миллиона долларов или 46% от общего объема, говядины – на 21,47 миллиона долларов или 46% от общего объема, свинины – на 3,31 миллиона долларов или 7% от общего объема, прочей мясная продукция – на 0,03 или 00,7% от общего объема."Основным импортером подмосковной мясной продукции стал Китай. Экспорт куриных субпродуктов в КНР - 9,46 тысячи тонн, за первый квартал 2021 года составил 29,7 миллиона долларов", - подчеркнул Воскресенский.Он добавил, что основными экспортерами данной продукции являются предприятия "ТД Черкизово", "ТК "Мираторг" и "Растлинг".

https://ria.ru/20210615/remont-1737124569.html

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россия, московская область (подмосковье), экономика