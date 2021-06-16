Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210616/eksport-1737201754.html
Подмосковье в два раза увеличило экспорт мяса и вышло на 1 место в России
Подмосковье в два раза увеличило экспорт мяса и вышло на 1 место в России - РИА Новости, 16.06.2021
Подмосковье в два раза увеличило экспорт мяса и вышло на 1 место в России
Московская область поднялась на первое место в российском рейтинге крупнейших экспортеров мяса и субпродуктов, продав мясной продукции более чем на 45 миллионов РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:40
2021-06-16T12:40
новости подмосковья
россия
московская область (подмосковье)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737202629_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_0063f5519f6514a3f7e68b262205e6c9.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московская область поднялась на первое место в российском рейтинге крупнейших экспортеров мяса и субпродуктов, продав мясной продукции более чем на 45 миллионов долларов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.По словам министра, структура подмосковного экспорта мясной продукции в первом квартале года распределилась следующим образом: мясо птицы продано на 21,64 миллиона долларов или 46% от общего объема, говядины – на 21,47 миллиона долларов или 46% от общего объема, свинины – на 3,31 миллиона долларов или 7% от общего объема, прочей мясная продукция – на 0,03 или 00,7% от общего объема."Основным импортером подмосковной мясной продукции стал Китай. Экспорт куриных субпродуктов в КНР - 9,46 тысячи тонн, за первый квартал 2021 года составил 29,7 миллиона долларов", - подчеркнул Воскресенский.Он добавил, что основными экспортерами данной продукции являются предприятия "ТД Черкизово", "ТК "Мираторг" и "Растлинг".
https://ria.ru/20210615/remont-1737124569.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737202629_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_b06b69a367b9748f519d8902a79732de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, московская область (подмосковье), экономика

Подмосковье в два раза увеличило экспорт мяса и вышло на 1 место в России

12:40 16.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкУчасток подготовки сырья в агропромышленном холдинге "Мираторг"
Участок подготовки сырья в агропромышленном холдинге Мираторг - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московская область поднялась на первое место в российском рейтинге крупнейших экспортеров мяса и субпродуктов, продав мясной продукции более чем на 45 миллионов долларов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Московская область вышла в лидеры в России по экспорту мяса и субпродуктов по итогам первого квартала текущего года. В натуральном выражении экспорт мясной продукции увеличился и составил 19,24 тысячи тонн. Мы увеличили экспорт мясной продукции относительно аналогичного периода прошлого года почти в два раза, продали на 46,5 миллиона долларов", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
По словам министра, структура подмосковного экспорта мясной продукции в первом квартале года распределилась следующим образом: мясо птицы продано на 21,64 миллиона долларов или 46% от общего объема, говядины – на 21,47 миллиона долларов или 46% от общего объема, свинины – на 3,31 миллиона долларов или 7% от общего объема, прочей мясная продукция – на 0,03 или 00,7% от общего объема.
"Основным импортером подмосковной мясной продукции стал Китай. Экспорт куриных субпродуктов в КНР - 9,46 тысячи тонн, за первый квартал 2021 года составил 29,7 миллиона долларов", - подчеркнул Воскресенский.
Он добавил, что основными экспортерами данной продукции являются предприятия "ТД Черкизово", "ТК "Мираторг" и "Растлинг".
Маляры выравнивают стены во время ремонта лестничных пролетов подъезда жилого дома - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 18:19Новости Подмосковья
В Подмосковье с начала года отремонтировали свыше 2 тысяч подъездов
 
Новости ПодмосковьяРоссияМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
07:25В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram
06:54Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне
06:47В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий
06:43В Сургуте отменят выпускные на фоне роста числа заразившихся COVID-19
06:37На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
06:29На Украине показали видео с "уничтожением" российского танка Т-90
06:13Врач рассказал, как загорать без вреда для здоровья
05:18"Слабак". Американцы разочаровались в Байдене после саммита с Путиным
Лента новостейМолния