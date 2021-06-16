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Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии
Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии - РИА Новости, 16.06.2021
Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии, сообщает в среду пресс-служба правительства... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:18
2021-06-16T18:03
россия
дмитрий азаров
самарская область
экология
общество
политика
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САМАРА, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.В среду, 16 июня, во время рабочей поездки в Самарскую область секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по поручению президента России Владимира Путина провел выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа. Участие в обсуждении приняли полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, представители федеральных министерств и ведомств, главы субъектов округа."С целью повышения оперативности и эффективности межведомственного взаимодействия предлагаю создать координационный совет уполномоченных природоохранных органов, осуществляющих деятельность на территории региона", - цитирует Азарова пресс-служба.Глава региона подчеркнул, что работа областных властей строится "в постоянном тесном взаимодействии с территориальными управлениями Росприроднадзора, Роспотребнадзора, прокуратурой и другими федеральными природоохранными органами". "Полномочия по экологической тематике распределены между различными структурами. Вместе с тем, для эффективного решения экологических проблем необходима координация усилий… Только совместные усилия федеральных и региональных природоохранных органов, социально ответственного бизнеса позволят обеспечить экологически безопасные условия жизни населения и работать на опережение", - сказал Азаров.По данным пресс-службы, Патрушев поддержал идею и поручил Комарову подумать над тем, какой формат такого координационного органа будет наиболее эффективным.По информации пресс-службы, Азаров на совещании также рассказал, что Самарская область накопила достаточно большой опыт по решению экологических вопросов и обладает успешными практиками решения проблем. Несмотря на быстро растущую инфраструктуру и рост промышленного производства города региона имеют низкий уровень загрязнения воздуха, сохраняется стабильное состояние водных объектов и радиационного фона, отметил Азаров. Тем не менее, по словам Азарова, "в центре постоянного внимания – наличие объектов накопленного вреда, загрязнение воздуха, необходимость экологической реабилитации Волги, а также минимизация образования и захоронения отходов производства и потребления".
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россия, дмитрий азаров, самарская область, экология, общество, политика
Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии
17:18 16.06.2021 (обновлено: 18:03 16.06.2021)
 
© Фото предоставлено правительством Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров на совещание по вопросам экологической безопасности в Самаре
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на совещание по вопросам экологической безопасности в Самаре
© Фото предоставлено правительством Самарской области

Губернатор Самарской области инициировал создание координационного совета по вопросам экологии

Читать ria.ru в
САМАРА, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.
В среду, 16 июня, во время рабочей поездки в Самарскую область секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по поручению президента России Владимира Путина провел выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа. Участие в обсуждении приняли полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, представители федеральных министерств и ведомств, главы субъектов округа.
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"С целью повышения оперативности и эффективности межведомственного взаимодействия предлагаю создать координационный совет уполномоченных природоохранных органов, осуществляющих деятельность на территории региона", - цитирует Азарова пресс-служба.
Глава региона подчеркнул, что работа областных властей строится "в постоянном тесном взаимодействии с территориальными управлениями Росприроднадзора, Роспотребнадзора, прокуратурой и другими федеральными природоохранными органами". "Полномочия по экологической тематике распределены между различными структурами. Вместе с тем, для эффективного решения экологических проблем необходима координация усилий… Только совместные усилия федеральных и региональных природоохранных органов, социально ответственного бизнеса позволят обеспечить экологически безопасные условия жизни населения и работать на опережение", - сказал Азаров.
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По данным пресс-службы, Патрушев поддержал идею и поручил Комарову подумать над тем, какой формат такого координационного органа будет наиболее эффективным.
По информации пресс-службы, Азаров на совещании также рассказал, что Самарская область накопила достаточно большой опыт по решению экологических вопросов и обладает успешными практиками решения проблем. Несмотря на быстро растущую инфраструктуру и рост промышленного производства города региона имеют низкий уровень загрязнения воздуха, сохраняется стабильное состояние водных объектов и радиационного фона, отметил Азаров. Тем не менее, по словам Азарова, "в центре постоянного внимания – наличие объектов накопленного вреда, загрязнение воздуха, необходимость экологической реабилитации Волги, а также минимизация образования и захоронения отходов производства и потребления".
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