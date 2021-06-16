https://ria.ru/20210616/ekologiya-1737265632.html

Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии

Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии - РИА Новости, 16.06.2021

Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии, сообщает в среду пресс-служба правительства... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:18

2021-06-16T17:18

2021-06-16T18:03

россия

дмитрий азаров

самарская область

экология

общество

политика

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САМАРА, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.В среду, 16 июня, во время рабочей поездки в Самарскую область секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по поручению президента России Владимира Путина провел выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа. Участие в обсуждении приняли полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, представители федеральных министерств и ведомств, главы субъектов округа."С целью повышения оперативности и эффективности межведомственного взаимодействия предлагаю создать координационный совет уполномоченных природоохранных органов, осуществляющих деятельность на территории региона", - цитирует Азарова пресс-служба.Глава региона подчеркнул, что работа областных властей строится "в постоянном тесном взаимодействии с территориальными управлениями Росприроднадзора, Роспотребнадзора, прокуратурой и другими федеральными природоохранными органами". "Полномочия по экологической тематике распределены между различными структурами. Вместе с тем, для эффективного решения экологических проблем необходима координация усилий… Только совместные усилия федеральных и региональных природоохранных органов, социально ответственного бизнеса позволят обеспечить экологически безопасные условия жизни населения и работать на опережение", - сказал Азаров.По данным пресс-службы, Патрушев поддержал идею и поручил Комарову подумать над тем, какой формат такого координационного органа будет наиболее эффективным.По информации пресс-службы, Азаров на совещании также рассказал, что Самарская область накопила достаточно большой опыт по решению экологических вопросов и обладает успешными практиками решения проблем. Несмотря на быстро растущую инфраструктуру и рост промышленного производства города региона имеют низкий уровень загрязнения воздуха, сохраняется стабильное состояние водных объектов и радиационного фона, отметил Азаров. Тем не менее, по словам Азарова, "в центре постоянного внимания – наличие объектов накопленного вреда, загрязнение воздуха, необходимость экологической реабилитации Волги, а также минимизация образования и захоронения отходов производства и потребления".

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/samara-1733031500.html

https://ria.ru/20210604/melnitsy-1735690198.html

https://ria.ru/20210611/lastochka-1736701579.html

россия

самарская область

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россия, дмитрий азаров, самарская область, экология, общество, политика