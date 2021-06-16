https://ria.ru/20210616/efrem-1737299540.html

Состояние известного старца Афона резко ухудшилось из-за COVID-19

Состояние известного старца Афона резко ухудшилось из-за COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021

Состояние известного старца Афона резко ухудшилось из-за COVID-19

Состояние игумена Ватопедского монастыря Ефрема, одного из наиболее известных и авторитетных афонских старцев, резко ухудшилось из-за COVID-19, сообщает сайт о... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:39

2021-06-16T19:39

2021-06-16T19:39

религия и мировоззрение

россия

владимир путин

москва

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МОСКВА 16 июн - РИА Новости. Состояние игумена Ватопедского монастыря Ефрема, одного из наиболее известных и авторитетных афонских старцев, резко ухудшилось из-за COVID-19, сообщает сайт о жизни обители "Пемптусия" со ссылкой на насельников."Рано утром 16 июня настоятелю святой великой обители Ватопед стало хуже, состояние здоровья ухудшилось, врачи пытаются при помощи сильной медикаментозной терапии справиться с этой проблемой, борясь за жизнь пациента", — сообщает сайт.В мае у старца Ефрема был обнаружен COVID-19, а спустя неделю его поместили в отделение реанимации. В начале июня, по решению врачей, настоятелю была проведена срочная интубация. Настоятель монастыря Ватопед отец Ефрем особо известен в России. Он в 2011 году привез в Москву и другие российские города пояс Богородицы, которому поклонились более 3,5 миллионов человек. В ходе поездки он встретился с Владимиром Путиным, занимавшим тогда пост председателя правительства России.

https://ria.ru/20210511/afon-1731802300.html

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россия, владимир путин, москва