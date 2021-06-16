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Глава Приамурья рассказал о поликлиниках, большегрузах и дизайн-коде
Глава Приамурья рассказал о поликлиниках, большегрузах и дизайн-коде - РИА Новости, 16.06.2021
Глава Приамурья рассказал о поликлиниках, большегрузах и дизайн-коде
Губернатор Амурской области Василий Орлов провел прямой эфир в Instagram, где рассказал о ремонте поликлиник, новых правилах для движения большегрузов, ремонте... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T13:31
2021-06-16T13:31
россия
василий орлов (губернатор)
марат хуснуллин
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
москва
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов провел прямой эфир в Instagram, где рассказал о ремонте поликлиник, новых правилах для движения большегрузов, ремонте дорог после аномально ранней весны и запуске пилотной программы дизайн-кода в Благовещенске.Как сообщает правительство Приамурья, Орлов отметил, что в этом году запланирован ремонт 36 объектов здравоохранения."Работы уже завершены в детской поликлинике в Константиновке, а также в детском отделении Константиновской больницы, в детской городской поликлинике №1 Благовещенска, на многих объектах они сегодня продолжаются и подходят к концу. На особом контроле – капитальный ремонт хирургического корпуса Тындинской больницы, который планируется завершить в сентябре. Новую больницу строят в Стойбе. Также новые медучреждения появятся в Екатеринославке и Поярково", - говорится в сообщении.Подробно Орлов рассказал о ситуации с дорогами. Паводки в регионе в этом году связаны с аномально ранним началом весны, из-за чего не произошло оттайки грунта. Региональный режим ЧС из-за паводка и состояния дорог введен 27 мая."После обращения губернатора к зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину в регионе работает комиссия Росавтодора, актирует повреждённые дороги, чтобы регион мог подготовить обращение на выделение средств из федерального бюджета на восстановление дорог", - отмечают власти.Также глава Приамурья сообщил, что принято изменение в законодательство региона, в ближайшее время будет представлена схема дорог, по которым запрещено движение большегрузного транспорта."Ряд дорог для большегрузного транспорта будут закрыты: некоторые на период оттайки грунта в весеннее время, а часть будут закрыты в принципе. Работа ведётся, надеюсь, нам удастся ситуацию с дорогами улучшить", - рассказал Орлов.Высказался Орлов и о создании комфортной городской среды."По Благовещенску ведётся пилотная программа, так называемый дизайн-код, – нормативная база, которая будет предписывать всем собственникам на территории города приведение своих зданий в соответствие, в том числе вывесок, рекламы. Все должно быть стандартизировано. В Москве работает очень неплохо. Такая работа у нас ведётся. Надеюсь, практика будет успешной, и мы ее сможем дальше тиражировать", - сказал глава Приамурья.Орлов раз в два месяца проводит прямые эфиры в Instagram, где высказывается на актуальные темы, отвечает на вопросы пользователей.
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россия, василий орлов (губернатор), марат хуснуллин, федеральное дорожное агентство (росавтодор), москва, амурская область, общество
Глава Приамурья рассказал о поликлиниках, большегрузах и дизайн-коде
13:31 16.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов на пленарной сессии "Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?"
Губернатор Амурской области Василий Орлов на пленарной сессии Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста? - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Глава Приамурья Василий Орлов рассказал в Instagram о поликлиниках, большегрузах и дизайн-коде

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов провел прямой эфир в Instagram, где рассказал о ремонте поликлиник, новых правилах для движения большегрузов, ремонте дорог после аномально ранней весны и запуске пилотной программы дизайн-кода в Благовещенске.
Как сообщает правительство Приамурья, Орлов отметил, что в этом году запланирован ремонт 36 объектов здравоохранения.
"Работы уже завершены в детской поликлинике в Константиновке, а также в детском отделении Константиновской больницы, в детской городской поликлинике №1 Благовещенска, на многих объектах они сегодня продолжаются и подходят к концу. На особом контроле – капитальный ремонт хирургического корпуса Тындинской больницы, который планируется завершить в сентябре. Новую больницу строят в Стойбе. Также новые медучреждения появятся в Екатеринославке и Поярково", - говорится в сообщении.
Подробно Орлов рассказал о ситуации с дорогами. Паводки в регионе в этом году связаны с аномально ранним началом весны, из-за чего не произошло оттайки грунта. Региональный режим ЧС из-за паводка и состояния дорог введен 27 мая.
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"После обращения губернатора к зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину в регионе работает комиссия Росавтодора, актирует повреждённые дороги, чтобы регион мог подготовить обращение на выделение средств из федерального бюджета на восстановление дорог", - отмечают власти.
Также глава Приамурья сообщил, что принято изменение в законодательство региона, в ближайшее время будет представлена схема дорог, по которым запрещено движение большегрузного транспорта.
"Ряд дорог для большегрузного транспорта будут закрыты: некоторые на период оттайки грунта в весеннее время, а часть будут закрыты в принципе. Работа ведётся, надеюсь, нам удастся ситуацию с дорогами улучшить", - рассказал Орлов.
Высказался Орлов и о создании комфортной городской среды.
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"По Благовещенску ведётся пилотная программа, так называемый дизайн-код, – нормативная база, которая будет предписывать всем собственникам на территории города приведение своих зданий в соответствие, в том числе вывесок, рекламы. Все должно быть стандартизировано. В Москве работает очень неплохо. Такая работа у нас ведётся. Надеюсь, практика будет успешной, и мы ее сможем дальше тиражировать", - сказал глава Приамурья.
Орлов раз в два месяца проводит прямые эфиры в Instagram, где высказывается на актуальные темы, отвечает на вопросы пользователей.
 
РоссияВасилий Орлов (губернатор)Марат ХуснуллинФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)МоскваАмурская областьОбщество
 
 
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