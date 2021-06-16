Глава ДНР рассказал, как решить конфликт в Донбассе
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в населенном пункте "Золотое" Луганской Народной Республики
Глава ДНР Пушилин назвал обстоятельства, при которых конфликт в Донбассе может быть решен
ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что конфликт в Донбассе можно закончить либо принудив Киев выполнять взятые на себя обязательства, либо зафиксировав выход Украины из минских соглашений.
"Чтобы все изменилось, нужно, чтобы страны-гаранты или принудили Украину выполнять обязательства... или нужно зафиксировать, что Украина вышла из соглашений, и тогда мы будем руководствоваться другими соображениями, чтобы ситуацию с тем, что убивают наших граждан, как-то решить. Каким образом мы это будем делать, будем говорить позже. Нас устроит любой из вариантов", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос журналиста.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил журналистам, что ДНР не планирует предлагать Киеву новые формулы обмена пленными, отметив, что "это некорректно".
"Какие-то новые формулы предлагать как минимум было бы некорректно", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос, планирует ли ДНР предлагать новые формулы обмена.
В самопровозглашенных ДНР и ЛНР ранее неоднократно настаивали, что обмен пленными в Донбассе должен проходить по формуле "всех подтвержденных на всех подтвержденных".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.