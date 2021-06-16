https://ria.ru/20210616/dnr-1737260297.html

В ДНР обвинили Киев в распространении фейков

В ДНР обвинили Киев в распространении фейков - РИА Новости, 16.06.2021

В ДНР обвинили Киев в распространении фейков

Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Московский обвинил украинских силовиков в... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T16:49

2021-06-16T16:49

2021-06-16T16:49

владислав московский

ситуация в днр и лнр

сцкк

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

в мире

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Московский обвинил украинских силовиков в распространении недостоверной информации об "обстрелах" со стороны ополчения.Ранее украинские силовики заявили о шести обстрелах со стороны ополченцев за минувшие сутки."Данная информация не соответствует действительности, так как, согласно данным представительства ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня – ред.), за 15 июня не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня: как со стороны Народной милиции ДНР, так и со стороны вооруженных формирований Украины", - написал Московский в Telegram-канале.Он отметил, что "подобное распространение фейковой информации украинскими властями не является единичным случаем". По его словам, Киев использует дни "тишины" для обвинения самопровозглашенных республик Донбасса в нарушениях режима прекращения огня, "оправдывая собственные дальнейшие обстрелы" ДНР и ЛНР."Рекомендуем украинской стороне сосредоточить свои усилия на согласовании дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня в части, касающейся координационного механизма", - добавил Московский.

https://ria.ru/20210616/donbass-1737224810.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/donbass-1736877491.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

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владислав московский, ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, в мире