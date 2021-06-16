Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210616/dnr-1737260297.html
В ДНР обвинили Киев в распространении фейков
В ДНР обвинили Киев в распространении фейков - РИА Новости, 16.06.2021
В ДНР обвинили Киев в распространении фейков
Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Московский обвинил украинских силовиков в... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:49
2021-06-16T16:49
владислав московский
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_b4bfb631daef2a3ce1f4286bdea947ab.jpg
ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Московский обвинил украинских силовиков в распространении недостоверной информации об "обстрелах" со стороны ополчения.Ранее украинские силовики заявили о шести обстрелах со стороны ополченцев за минувшие сутки."Данная информация не соответствует действительности, так как, согласно данным представительства ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня – ред.), за 15 июня не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня: как со стороны Народной милиции ДНР, так и со стороны вооруженных формирований Украины", - написал Московский в Telegram-канале.Он отметил, что "подобное распространение фейковой информации украинскими властями не является единичным случаем". По его словам, Киев использует дни "тишины" для обвинения самопровозглашенных республик Донбасса в нарушениях режима прекращения огня, "оправдывая собственные дальнейшие обстрелы" ДНР и ЛНР."Рекомендуем украинской стороне сосредоточить свои усилия на согласовании дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня в части, касающейся координационного механизма", - добавил Московский.
https://ria.ru/20210616/donbass-1737224810.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210613/donbass-1736877491.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7f0c11d7c41453e6566085eb499a8fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владислав московский, ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, в мире
В ДНР обвинили Киев в распространении фейков
16:49 16.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников

В ДНР обвинили Киев в распространении фейков об "обстрелах" со стороны ополчения

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Московский обвинил украинских силовиков в распространении недостоверной информации об "обстрелах" со стороны ополчения.
Ранее украинские силовики заявили о шести обстрелах со стороны ополченцев за минувшие сутки.
Последствия обстрелов в населенном пункте Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 14:22
Глава ДНР рассказал, как решить конфликт в Донбассе
"Данная информация не соответствует действительности, так как, согласно данным представительства ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня – ред.), за 15 июня не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня: как со стороны Народной милиции ДНР, так и со стороны вооруженных формирований Украины", - написал Московский в Telegram-канале.
Он отметил, что "подобное распространение фейковой информации украинскими властями не является единичным случаем". По его словам, Киев использует дни "тишины" для обвинения самопровозглашенных республик Донбасса в нарушениях режима прекращения огня, "оправдывая собственные дальнейшие обстрелы" ДНР и ЛНР.
"Рекомендуем украинской стороне сосредоточить свои усилия на согласовании дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня в части, касающейся координационного механизма", - добавил Московский.
Работы по подготовке нового КПП Луганск-Счастье в Донбассе - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня, 18:52В мире
Украинская армия начала минировать территории в Донбассе, заявили в ДНР
 
Владислав МосковскийСитуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
07:25В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram
06:54Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне
06:47В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий
06:43В Сургуте отменят выпускные на фоне роста числа заразившихся COVID-19
06:37На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
06:29На Украине показали видео с "уничтожением" российского танка Т-90
06:13Врач рассказал, как загорать без вреда для здоровья
05:18"Слабак". Американцы разочаровались в Байдене после саммита с Путиным
05:01Китай успешно запустил к своей станции корабль с тремя космонавтами
Лента новостейМолния