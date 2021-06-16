https://ria.ru/20210616/dipsobstvennost-1737175101.html

Путин обсудит с Байденом вопрос дипсобственности России в США

Путин обсудит с Байденом вопрос дипсобственности России в США - РИА Новости, 16.06.2021

Путин обсудит с Байденом вопрос дипсобственности России в США

Вопрос дипсобственности России в США будет обсуждаться на встрече лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена сегодня в Женеве, эту тему нельзя обходить... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T10:00

2021-06-16T10:00

2021-06-16T11:34

саммит путина и байдена

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

политика

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вопрос дипсобственности России в США будет обсуждаться на встрече лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена сегодня в Женеве, эту тему нельзя обходить стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что двусторонние отношения - краеугольный камень, и необходимо восстановление хоть какого-то диалога."Который, кстати говоря, был ранее свернут по инициативе американской стороны. Президент Путин и российская сторона никогда не были сторонниками прекращения диалога", - добавил представитель Кремля.Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20210616/diplomatiya-1737157525.html

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика