Путин обсудит с Байденом вопрос дипсобственности России в США
10:00 16.06.2021 (обновлено: 11:34 16.06.2021)
Тему дипсобственности России в США обсудят на саммите Путина и Байдена, заявил Песков
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вопрос дипсобственности России в США будет обсуждаться на встрече лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена сегодня в Женеве, эту тему нельзя обходить стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно. Обходить этот вопрос нельзя никак", - сказал Песков в интервью Первому каналу, говоря о том, будет ли поднят в ходе встречи вопрос о восстановлении дипсобственности РФ, которую Штаты отобрали в 2016 году.
Он подчеркнул, что двусторонние отношения - краеугольный камень, и необходимо восстановление хоть какого-то диалога.
"Который, кстати говоря, был ранее свернут по инициативе американской стороны. Президент Путин и российская сторона никогда не были сторонниками прекращения диалога", - добавил представитель Кремля.
Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.