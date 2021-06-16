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Рябков рассказал о работе с США по вопросу стратегической стабильности

Рябков рассказал о работе с США по вопросу стратегической стабильности - РИА Новости, 16.06.2021

Рябков рассказал о работе с США по вопросу стратегической стабильности

России и США предстоит определить даты первой встречи в рамках консультаций по стратегической стабильности, о запуске которых договорились президенты, но это... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T23:21

2021-06-16T23:21

2021-06-16T23:21

саммит путина и байдена

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. России и США предстоит определить даты первой встречи в рамках консультаций по стратегической стабильности, о запуске которых договорились президенты, но это вопрос нескольких недель, не месяцев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится о том, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году."Нам предстоит определить эти даты. Но по всем признакам, это вопрос недель, а не месяцев", - сказал Рябков в интервью газете "Коммерсант".Москва надеется достаточно быстро сформулировать конкретику по диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, отметил Сергей Рябков.По его словам, пока неизвестно, какие именно тематические группы могут быть созданы в рамках диалога РФ и США по стратегической стабильности."Нам важно, что президенты условились по-крупному, принципиально. Мы дальше это будем реализовывать", - добавил замминистра.Свести подходы России и США в рамках диалога по стратегической стабильности будет непросто, но Москва готова решить эту задачу "высшей дипломатической математики" и надеется, что Вашингтон проявит тот же, что и Россия, уровень профессионализма, чтобы достичь прогресса, добавил Сергей Рябков.Он отметил, что "опираясь на опыт предшественников и имея настолько четко сформулированную президентами цель, я думаю, мы сможем продвинуться вперед"."Здесь важно, конечно, проявлять не только политическую волю, но и творческий подход. С нашей стороны это будет обеспечено в полной мере. Экспертизы достаточно. Межведомственное взаимодействие отлажено. Рассчитываем, что с американской стороны будет проявлен такой же высокий уровень профессионализма", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20210616/soglashenie-1737316015.html

https://ria.ru/20210616/zayavlenie-1737294823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей рябков, джо байден, владимир путин, сша, в мире