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Рябков рассказал о работе с США по вопросу стратегической стабильности
Рябков рассказал о работе с США по вопросу стратегической стабильности - РИА Новости, 16.06.2021
Рябков рассказал о работе с США по вопросу стратегической стабильности
России и США предстоит определить даты первой встречи в рамках консультаций по стратегической стабильности, о запуске которых договорились президенты, но это... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T23:21
2021-06-16T23:21
2021-06-16T23:21
саммит путина и байдена
россия
сергей рябков
джо байден
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. России и США предстоит определить даты первой встречи в рамках консультаций по стратегической стабильности, о запуске которых договорились президенты, но это вопрос нескольких недель, не месяцев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится о том, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году."Нам предстоит определить эти даты. Но по всем признакам, это вопрос недель, а не месяцев", - сказал Рябков в интервью газете "Коммерсант".Москва надеется достаточно быстро сформулировать конкретику по диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, отметил Сергей Рябков.По его словам, пока неизвестно, какие именно тематические группы могут быть созданы в рамках диалога РФ и США по стратегической стабильности."Нам важно, что президенты условились по-крупному, принципиально. Мы дальше это будем реализовывать", - добавил замминистра.Свести подходы России и США в рамках диалога по стратегической стабильности будет непросто, но Москва готова решить эту задачу "высшей дипломатической математики" и надеется, что Вашингтон проявит тот же, что и Россия, уровень профессионализма, чтобы достичь прогресса, добавил Сергей Рябков.Он отметил, что "опираясь на опыт предшественников и имея настолько четко сформулированную президентами цель, я думаю, мы сможем продвинуться вперед"."Здесь важно, конечно, проявлять не только политическую волю, но и творческий подход. С нашей стороны это будет обеспечено в полной мере. Экспертизы достаточно. Межведомственное взаимодействие отлажено. Рассчитываем, что с американской стороны будет проявлен такой же высокий уровень профессионализма", - добавил Рябков.
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россия, сергей рябков, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Рябков рассказал о работе с США по вопросу стратегической стабильности
Замглавы МИД Рябков рассказал о предстоящей работе с США по вопросу стратегической стабильности
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. России
и США
предстоит определить даты первой встречи в рамках консультаций по стратегической стабильности, о запуске которых договорились президенты, но это вопрос нескольких недель, не месяцев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина
и Джо Байдена
состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится о том, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
"Нам предстоит определить эти даты. Но по всем признакам, это вопрос недель, а не месяцев", - сказал Рябков в интервью газете "Коммерсант
".
Москва надеется достаточно быстро сформулировать конкретику по диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, отметил Сергей Рябков.
"Мы довольны тем, что удалось положить на бумагу намерение начать сфокусированный и энергичный диалог в этой области. Конкретику того, как, в каком формате и по каким темам он пойдет, надеемся достаточно быстро сформулировать вместе с американскими коллегами", - сказал Рябков газете "Коммерсант".
По его словам, пока неизвестно, какие именно тематические группы могут быть созданы в рамках диалога РФ и США по стратегической стабильности.
"Нам важно, что президенты условились по-крупному, принципиально. Мы дальше это будем реализовывать", - добавил замминистра.
Свести подходы России и США в рамках диалога по стратегической стабильности будет непросто, но Москва готова решить эту задачу "высшей дипломатической математики" и надеется, что Вашингтон проявит тот же, что и Россия, уровень профессионализма, чтобы достичь прогресса, добавил Сергей Рябков.
"Полного совпадения нет. Если бы это было так, то по большому счету это означало бы, что все договоренности уже достигнуты. Наоборот, у нас впечатление такое, что американский подход содержит совсем другие константы, чем наш. Сопряжение этих подходов, этих двух формул будет непростой задачей. Задачей для высшей дипломатической математики. Но мы готовы ее решать", - сказал Рябков в интервью газете "Коммерсант".
Он отметил, что "опираясь на опыт предшественников и имея настолько четко сформулированную президентами цель, я думаю, мы сможем продвинуться вперед".
"Здесь важно, конечно, проявлять не только политическую волю, но и творческий подход. С нашей стороны это будет обеспечено в полной мере. Экспертизы достаточно. Межведомственное взаимодействие отлажено. Рассчитываем, что с американской стороны будет проявлен такой же высокий уровень профессионализма", - добавил Рябков.