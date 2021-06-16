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https://ria.ru/20210616/diagnostika-1737182835.html
В Москве открылись три новых КТ-центра для диагностики COVID-19
В Москве открылись три новых КТ-центра для диагностики COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021
В Москве открылись три новых КТ-центра для диагностики COVID-19
На базе еще трех столичных поликлиник организованы КТ-центры для диагностики COVID-19, теперь пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:49
2021-06-16T10:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. На базе еще трех столичных поликлиник организованы КТ-центры для диагностики COVID-19, теперь пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее принимают 30 КТ-центров, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."В связи с ухудшением эпидситуации мы увеличиваем наши мощности по диагностике коронавирусной инфекции. Еще три КТ-центра развернуты на базе городской поликлиники №212, городской поликлиники №5 филиал 1 и городской поликлиники №22. Таким образом, сейчас в городе работает уже 30 таких центров, это позволит нам охватить всех горожан с COVID-19 или подозрением на него, которым требуется диагностика, а также разгрузить стационары", — сказала Ракова журналистам.По ее словам, здания поликлиник, в которых работают КТ-центры, временно закрыты для планового посещения горожан, медицинская помощь для них оказывается в других филиалах. Данная мера необходима для обеспечения эпидбезопасности пациентов и медицинского персонала.Ракова напомнила, что КТ-исследование при диагностике новой коронавирусной инфекции позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или, при наличии показаний, госпитализировать пациента. Кроме того, помимо консультации врача-терапевта и компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрия, ЭКГ, а также выдают бесплатные лекарства, необходимые для лечения.Заммэра добавила, что в Москве активно используются технологии искусственного интеллекта для диагностики коронавируса. Загружая КТ-снимок на своем рабочем компьютере, врачи видят предварительное заключение, выполненное с помощью технологий искусственного интеллекта. Исследование с признаками вирусной пневмонии выделено красным цветом, а непосредственно на изображении легких отмечены зоны возможного поражения.
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коронавирус в россии, анастасия ракова , здоровье - общество, москва
В Москве открылись три новых КТ-центра для диагностики COVID-19
10:49 16.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве
Медики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Москве открылись три новых КТ-центра для диагностики COVID-19, теперь их 30

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. На базе еще трех столичных поликлиник организованы КТ-центры для диагностики COVID-19, теперь пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее принимают 30 КТ-центров, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"В связи с ухудшением эпидситуации мы увеличиваем наши мощности по диагностике коронавирусной инфекции. Еще три КТ-центра развернуты на базе городской поликлиники №212, городской поликлиники №5 филиал 1 и городской поликлиники №22. Таким образом, сейчас в городе работает уже 30 таких центров, это позволит нам охватить всех горожан с COVID-19 или подозрением на него, которым требуется диагностика, а также разгрузить стационары", — сказала Ракова журналистам.
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По ее словам, здания поликлиник, в которых работают КТ-центры, временно закрыты для планового посещения горожан, медицинская помощь для них оказывается в других филиалах. Данная мера необходима для обеспечения эпидбезопасности пациентов и медицинского персонала.
Ракова напомнила, что КТ-исследование при диагностике новой коронавирусной инфекции позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или, при наличии показаний, госпитализировать пациента. Кроме того, помимо консультации врача-терапевта и компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрия, ЭКГ, а также выдают бесплатные лекарства, необходимые для лечения.
Заммэра добавила, что в Москве активно используются технологии искусственного интеллекта для диагностики коронавируса. Загружая КТ-снимок на своем рабочем компьютере, врачи видят предварительное заключение, выполненное с помощью технологий искусственного интеллекта. Исследование с признаками вирусной пневмонии выделено красным цветом, а непосредственно на изображении легких отмечены зоны возможного поражения.
 
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