https://ria.ru/20210616/diagnostika-1737182835.html

В Москве открылись три новых КТ-центра для диагностики COVID-19

В Москве открылись три новых КТ-центра для диагностики COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021

В Москве открылись три новых КТ-центра для диагностики COVID-19

На базе еще трех столичных поликлиник организованы КТ-центры для диагностики COVID-19, теперь пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T10:49

2021-06-16T10:49

2021-06-16T10:49

распространение коронавируса

коронавирус в россии

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. На базе еще трех столичных поликлиник организованы КТ-центры для диагностики COVID-19, теперь пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее принимают 30 КТ-центров, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."В связи с ухудшением эпидситуации мы увеличиваем наши мощности по диагностике коронавирусной инфекции. Еще три КТ-центра развернуты на базе городской поликлиники №212, городской поликлиники №5 филиал 1 и городской поликлиники №22. Таким образом, сейчас в городе работает уже 30 таких центров, это позволит нам охватить всех горожан с COVID-19 или подозрением на него, которым требуется диагностика, а также разгрузить стационары", — сказала Ракова журналистам.По ее словам, здания поликлиник, в которых работают КТ-центры, временно закрыты для планового посещения горожан, медицинская помощь для них оказывается в других филиалах. Данная мера необходима для обеспечения эпидбезопасности пациентов и медицинского персонала.Ракова напомнила, что КТ-исследование при диагностике новой коронавирусной инфекции позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или, при наличии показаний, госпитализировать пациента. Кроме того, помимо консультации врача-терапевта и компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрия, ЭКГ, а также выдают бесплатные лекарства, необходимые для лечения.Заммэра добавила, что в Москве активно используются технологии искусственного интеллекта для диагностики коронавируса. Загружая КТ-снимок на своем рабочем компьютере, врачи видят предварительное заключение, выполненное с помощью технологий искусственного интеллекта. Исследование с признаками вирусной пневмонии выделено красным цветом, а непосредственно на изображении легких отмечены зоны возможного поражения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/mrt-1600988745.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, анастасия ракова , здоровье - общество, москва