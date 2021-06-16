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Финансисты назвали четыре способа выгодно вложить деньги
Финансисты назвали четыре способа выгодно вложить деньги - РИА Новости, 16.06.2021
Финансисты назвали четыре способа выгодно вложить деньги
Финансовые эксперты в беседе с "Известиями" рассказали, куда инвестировать полмиллиона рублей, чтобы получить максимальную выгоду. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T13:07
2021-06-16T16:36
бкс мир инвестиций
андрей русецкий
виталий манкевич
гонконг
китай
общество
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Финансовые эксперты в беседе с "Известиями" рассказали, куда инвестировать полмиллиона рублей, чтобы получить максимальную выгоду.В качестве первого способа специалисты предлагают франчайзинг.Как считает генеральный директор компании Forward Виталий Цыганков, для желающих открыть свое дело франшиза — наиболее оптимальный способ. Он отметил, что покупка бизнеса с готовой стратегией может обойтись от 500 до 900 тысяч рублей, а в некоторых случаях сумма превышает миллион рублей. Все зависит от узнаваемости бренда, точки франшизы и арендуемой торговой площади, пояснил эксперт.Он напомнил, что в стартовый вклад не будут входить, например, расходы на открытие юридического лица и аренду.В свою очередь, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич дал рекомендации по инвестированию в акции.При выборе российских ценных бумаг он предложил ориентироваться на компании-экспортеры природных ресурсов: металла, нефти, газа и удобрений с хорошим потенциалом роста. Это также касается фирм, которые выиграют от восстановления внутреннего рынка. Речь идет об авиаперевозчиках, ретейлерах и сельскохозяйственных предприятиях.Говоря об иностранных компаниях, эксперт рекомендовал обратить внимание на ETF (Exchange Traded Fund), рынок Гонконга (индекс Hang Seng) и рынок Китая (индекс Shanghai Composite).По его мнению, именно КНР займет лидирующие позиции по темпам экономического роста в этом году. У этой страны также есть хороший потенциал из-за более раннего начала процесса откачки ликвидности. Самым простым способом инвестирования станет открытие индивидуального счета в банке с доходностью около 20 процентов годовых, считает независимый финансовый советник Александра Базак.Помимо этого, аналитик посоветовала приобрести на полмиллиона рублей доллары, так как сейчас "достаточно приятный курс".В это же время эксперт по управлению личными финансами и инвестициями Игорь Файнман заявил, что "мудрые инвесторы" живут на фиксированную доходность, например открывают банковский депозит, сдают в аренду недвижимость или получают дивиденды от крупных компаний. "То, что здесь может случиться форс-мажор — у банка отзовут лицензию или арендатор скроется с имуществом клиента, — это, скорее, исключение из правил", — заключил он.Большинство экспертов разделяют мнение о необходимости создать подушку безопасности перед тем, как начать инвестировать. Независимый финансовый консультант Максим Бекенев подчеркнул, что ее размер должен составлять ежемесячный доход клиента, тогда как вкладывать следует в такие надежные инструменты, как депозиты в банках или облигации федерального займа (ОФЗ) с коротким сроком до погашения.Ранее управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий посоветовал начиная с двадцати пяти лет инвестировать 11-15 процентов от зарплаты, чтобы обеспечить себе достойный уровень дохода на пенсии. Он пояснил, что 20 процентов портфеля должны составлять облигации и 80 процентов — российские акции.
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бкс мир инвестиций, андрей русецкий, виталий манкевич, гонконг, китай, общество
Финансисты назвали четыре способа выгодно вложить деньги
13:07 16.06.2021 (обновлено: 16:36 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Финансисты назвали четыре основных способа выгодно вложить полмиллиона рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Финансовые эксперты в беседе с "Известиями" рассказали, куда инвестировать полмиллиона рублей, чтобы получить максимальную выгоду.
В качестве первого способа специалисты предлагают франчайзинг.
Как считает генеральный директор компании Forward Виталий Цыганков, для желающих открыть свое дело франшиза — наиболее оптимальный способ. Он отметил, что покупка бизнеса с готовой стратегией может обойтись от 500 до 900 тысяч рублей, а в некоторых случаях сумма превышает миллион рублей. Все зависит от узнаваемости бренда, точки франшизы и арендуемой торговой площади, пояснил эксперт.
Он напомнил, что в стартовый вклад не будут входить, например, расходы на открытие юридического лица и аренду.
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В свою очередь, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич дал рекомендации по инвестированию в акции.
При выборе российских ценных бумаг он предложил ориентироваться на компании-экспортеры природных ресурсов: металла, нефти, газа и удобрений с хорошим потенциалом роста. Это также касается фирм, которые выиграют от восстановления внутреннего рынка. Речь идет об авиаперевозчиках, ретейлерах и сельскохозяйственных предприятиях.
Говоря об иностранных компаниях, эксперт рекомендовал обратить внимание на ETF (Exchange Traded Fund), рынок Гонконга (индекс Hang Seng) и рынок Китая (индекс Shanghai Composite).
По его мнению, именно КНР займет лидирующие позиции по темпам экономического роста в этом году. У этой страны также есть хороший потенциал из-за более раннего начала процесса откачки ликвидности.
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Самым простым способом инвестирования станет открытие индивидуального счета в банке с доходностью около 20 процентов годовых, считает независимый финансовый советник Александра Базак.

"Всегда помните, что если где-то обещают доходность в 250-700 процентов годовых, то это финансовая пирамида, риск никогда не вернуть свои деньги огромен", — добавила она.

Помимо этого, аналитик посоветовала приобрести на полмиллиона рублей доллары, так как сейчас "достаточно приятный курс".
В это же время эксперт по управлению личными финансами и инвестициями Игорь Файнман заявил, что "мудрые инвесторы" живут на фиксированную доходность, например открывают банковский депозит, сдают в аренду недвижимость или получают дивиденды от крупных компаний.
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"То, что здесь может случиться форс-мажор — у банка отзовут лицензию или арендатор скроется с имуществом клиента, — это, скорее, исключение из правил", — заключил он.
Большинство экспертов разделяют мнение о необходимости создать подушку безопасности перед тем, как начать инвестировать.
Независимый финансовый консультант Максим Бекенев подчеркнул, что ее размер должен составлять ежемесячный доход клиента, тогда как вкладывать следует в такие надежные инструменты, как депозиты в банках или облигации федерального займа (ОФЗ) с коротким сроком до погашения.
"И только если размер накопленного капитала превышает требуемую сумму для подушки безопасности, можно подумать про более рискованные и потенциально более доходные финансовые инструменты", — подытожил он.
Ранее управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий посоветовал начиная с двадцати пяти лет инвестировать 11-15 процентов от зарплаты, чтобы обеспечить себе достойный уровень дохода на пенсии. Он пояснил, что 20 процентов портфеля должны составлять облигации и 80 процентов — российские акции.
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