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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/davka-1737262686.html
Российский эксперт назвал виновных за "бардак со СМИ" в Женеве
Российский эксперт назвал виновных за "бардак со СМИ" в Женеве - РИА Новости, 16.06.2021
Российский эксперт назвал виновных за "бардак со СМИ" в Женеве
Ответственность за давку, устроенную американскими журналистами у входа в зал на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, лежит на... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:03
2021-06-16T17:03
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ответственность за давку, устроенную американскими журналистами у входа в зал на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, лежит на стороне протокола Соединенных Штатов, которые не проконсультировали и не подготовили свою прессу, заявил РИА Новости экс-глава протокола президентов СССР и России Владимир Шевченко.Встреча лидеров России и США проходит в среду в Женеве. Как передает корреспондент РИА Новости, лишь несколько журналистов смогли попасть на начало встречи Путина и Байдена в узком составе из-за настоящей давки, устроенной представителями американских СМИ.По его словам, американский протокол ответственен за такое поведение журналистов. "Да, совершенно верно", - сказал эксперт, отвечая на вопрос, является ли поведение американских СМИ проколом протокола США на встрече.Эксперт добавил, что поведение журналистов зависит также и от воспитания. "Мы видим их (американских СМИ) постоянные выкрики. Когда я проводил такие встречи, я всегда жестко относился к ним - будьте здесь, вот ваши пропуска, вот ваше количество, остальных охрана просто не пускала", - рассказал он.Шевченко пояснил, что на встречах такого уровня обязательно консультируют прессу о том, где и как проходит их работа."Аккредитация на пресс-конференцию - это одна история, а на входы и выходы с переговоров - это другая аккредитация. Это все надо учитывать", - отметил он.
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Давка среди журналистов у входа на виллу Ла Гранж
Давка, неразбериха и даже немного драка: Американцы устроили колоссальную свалку на входе внутрь виллы.
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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Российский эксперт назвал виновных за "бардак со СМИ" в Женеве
17:03 16.06.2021
 

Экс-глава протокола президента России назвал виновных за "бардак со СМИ" в Женеве

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ответственность за давку, устроенную американскими журналистами у входа в зал на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, лежит на стороне протокола Соединенных Штатов, которые не проконсультировали и не подготовили свою прессу, заявил РИА Новости экс-глава протокола президентов СССР и России Владимир Шевченко.
Встреча лидеров России и США проходит в среду в Женеве. Как передает корреспондент РИА Новости, лишь несколько журналистов смогли попасть на начало встречи Путина и Байдена в узком составе из-за настоящей давки, устроенной представителями американских СМИ.
"Американская пресса всегда ведет себя довольно агрессивно - это у них традиция... Это традиционное американское поведение. Тот бардак, который они устроили - это, конечно, не к лицу таким встречам", - сказал Шевченко.
По его словам, американский протокол ответственен за такое поведение журналистов. "Да, совершенно верно", - сказал эксперт, отвечая на вопрос, является ли поведение американских СМИ проколом протокола США на встрече.
Эксперт добавил, что поведение журналистов зависит также и от воспитания. "Мы видим их (американских СМИ) постоянные выкрики. Когда я проводил такие встречи, я всегда жестко относился к ним - будьте здесь, вот ваши пропуска, вот ваше количество, остальных охрана просто не пускала", - рассказал он.
Шевченко пояснил, что на встречах такого уровня обязательно консультируют прессу о том, где и как проходит их работа.
"Аккредитация на пресс-конференцию - это одна история, а на входы и выходы с переговоров - это другая аккредитация. Это все надо учитывать", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 16:33Саммит Путина и Байдена
Американский журналист прокомментировал давку на саммите Путина и Байдена
 
Саммит Путина и БайденаРоссияДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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