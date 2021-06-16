https://ria.ru/20210616/davka-1737262686.html

Российский эксперт назвал виновных за "бардак со СМИ" в Женеве

Российский эксперт назвал виновных за "бардак со СМИ" в Женеве - РИА Новости, 16.06.2021

Российский эксперт назвал виновных за "бардак со СМИ" в Женеве

Ответственность за давку, устроенную американскими журналистами у входа в зал на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, лежит на... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:03

2021-06-16T17:03

2021-06-16T17:03

саммит путина и байдена

россия

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сша

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ответственность за давку, устроенную американскими журналистами у входа в зал на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, лежит на стороне протокола Соединенных Штатов, которые не проконсультировали и не подготовили свою прессу, заявил РИА Новости экс-глава протокола президентов СССР и России Владимир Шевченко.Встреча лидеров России и США проходит в среду в Женеве. Как передает корреспондент РИА Новости, лишь несколько журналистов смогли попасть на начало встречи Путина и Байдена в узком составе из-за настоящей давки, устроенной представителями американских СМИ.По его словам, американский протокол ответственен за такое поведение журналистов. "Да, совершенно верно", - сказал эксперт, отвечая на вопрос, является ли поведение американских СМИ проколом протокола США на встрече.Эксперт добавил, что поведение журналистов зависит также и от воспитания. "Мы видим их (американских СМИ) постоянные выкрики. Когда я проводил такие встречи, я всегда жестко относился к ним - будьте здесь, вот ваши пропуска, вот ваше количество, остальных охрана просто не пускала", - рассказал он.Шевченко пояснил, что на встречах такого уровня обязательно консультируют прессу о том, где и как проходит их работа."Аккредитация на пресс-конференцию - это одна история, а на входы и выходы с переговоров - это другая аккредитация. Это все надо учитывать", - отметил он.

https://ria.ru/20210616/zhurnalist-1737256379.html

россия

женева (город)

сша

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Давка среди журналистов у входа на виллу Ла Гранж Давка, неразбериха и даже немного драка: Американцы устроили колоссальную свалку на входе внутрь виллы. 2021-06-16T17:03 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире