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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210616/crowe-1737179450.html
Рассел Кроу решил создать в Австралии большую киностудию
Рассел Кроу решил создать в Австралии большую киностудию - РИА Новости, 16.06.2021
Рассел Кроу решил создать в Австралии большую киностудию
Австралийский и американский актер Рассел Кроу планирует создать крупную киностудию на юго-востоке Австралии, сообщает местный телеканал ABC. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:31
2021-06-16T10:31
культура
кино и сериалы
новости культуры
том хэнкс
рассел кроу
николь кидман
австралия
сидней
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Австралийский и американский актер Рассел Кроу планирует создать крупную киностудию на юго-востоке Австралии, сообщает местный телеканал ABC.Киностудия расположится в прибрежном городе Кофс-Харбор в австралийском штате Новый Южный Уэльc, примерно в 540 километрах к северу от Сиднея. Центр кино должен будет находиться на территории существующего курорта, где смогут останавливаться члены семей актеров."В течение нескольких лет я думал, как можно совместить то, где я живу, с моей работой", - заявил Кроу.Как отмечает канал, Австралия начала притягивать представителей киноиндустрии со всего мира с начала пандемии COVID-19. Страна считается одним из самых безопасных мест для съемок в ситуации с распространением коронавируса. В частности, в Австралии в различных проектах участвуют голливудские звезды Николь Кидман и Том Хэнкс, а сиднейская студия Fox Studio забронирована для съемок супергеройских фильмов Marvel.Сроки реализации проекта киностудии пока не известны. Однако, по словам депутата Кофс-Харбор Гурмеша Сингха, процесс планирования "займет около 12 месяцев"."Через несколько месяцев после этого строительство, как мы надеемся, начнется", - добавил Сингх.Стоимость киностудии также пока не известна, но средства налогоплательщиков не задействованы в проекте. Капитальные вложения составят 438 миллионов австралийских долларов (около 337 миллионов долларов США).
https://ria.ru/20210118/damon-1593538273.html
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кино и сериалы, новости культуры, том хэнкс, рассел кроу, николь кидман, австралия, сидней
Рассел Кроу решил создать в Австралии большую киностудию
10:31 16.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк69-й Каннский фестиваль. День четвертый
69-й Каннский фестиваль. День четвертый - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Рассел Кроу решил создать в Австралии большую киностудию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Австралийский и американский актер Рассел Кроу планирует создать крупную киностудию на юго-востоке Австралии, сообщает местный телеканал ABC.
Киностудия расположится в прибрежном городе Кофс-Харбор в австралийском штате Новый Южный Уэльc, примерно в 540 километрах к северу от Сиднея. Центр кино должен будет находиться на территории существующего курорта, где смогут останавливаться члены семей актеров.
"В течение нескольких лет я думал, как можно совместить то, где я живу, с моей работой", - заявил Кроу.
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Как отмечает канал, Австралия начала притягивать представителей киноиндустрии со всего мира с начала пандемии COVID-19. Страна считается одним из самых безопасных мест для съемок в ситуации с распространением коронавируса. В частности, в Австралии в различных проектах участвуют голливудские звезды Николь Кидман и Том Хэнкс, а сиднейская студия Fox Studio забронирована для съемок супергеройских фильмов Marvel.
Сроки реализации проекта киностудии пока не известны. Однако, по словам депутата Кофс-Харбор Гурмеша Сингха, процесс планирования "займет около 12 месяцев".
"Через несколько месяцев после этого строительство, как мы надеемся, начнется", - добавил Сингх.
Стоимость киностудии также пока не известна, но средства налогоплательщиков не задействованы в проекте. Капитальные вложения составят 438 миллионов австралийских долларов (около 337 миллионов долларов США).
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КультураКино и сериалыНовости культурыТом ХэнксРассел КроуНиколь КидманАвстралияСидней
 
 
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