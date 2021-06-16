https://ria.ru/20210616/crowe-1737179450.html

Рассел Кроу решил создать в Австралии большую киностудию

Рассел Кроу решил создать в Австралии большую киностудию - РИА Новости, 16.06.2021

Рассел Кроу решил создать в Австралии большую киностудию

Австралийский и американский актер Рассел Кроу планирует создать крупную киностудию на юго-востоке Австралии, сообщает местный телеканал ABC. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T10:31

2021-06-16T10:31

2021-06-16T10:31

культура

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новости культуры

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Австралийский и американский актер Рассел Кроу планирует создать крупную киностудию на юго-востоке Австралии, сообщает местный телеканал ABC.Киностудия расположится в прибрежном городе Кофс-Харбор в австралийском штате Новый Южный Уэльc, примерно в 540 километрах к северу от Сиднея. Центр кино должен будет находиться на территории существующего курорта, где смогут останавливаться члены семей актеров."В течение нескольких лет я думал, как можно совместить то, где я живу, с моей работой", - заявил Кроу.Как отмечает канал, Австралия начала притягивать представителей киноиндустрии со всего мира с начала пандемии COVID-19. Страна считается одним из самых безопасных мест для съемок в ситуации с распространением коронавируса. В частности, в Австралии в различных проектах участвуют голливудские звезды Николь Кидман и Том Хэнкс, а сиднейская студия Fox Studio забронирована для съемок супергеройских фильмов Marvel.Сроки реализации проекта киностудии пока не известны. Однако, по словам депутата Кофс-Харбор Гурмеша Сингха, процесс планирования "займет около 12 месяцев"."Через несколько месяцев после этого строительство, как мы надеемся, начнется", - добавил Сингх.Стоимость киностудии также пока не известна, но средства налогоплательщиков не задействованы в проекте. Капитальные вложения составят 438 миллионов австралийских долларов (около 337 миллионов долларов США).

https://ria.ru/20210118/damon-1593538273.html

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кино и сериалы, новости культуры, том хэнкс, рассел кроу, николь кидман, австралия, сидней