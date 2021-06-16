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Наука
https://ria.ru/20210616/chikhanie-1737205790.html
Ученые выяснили, что заставляет человека чихать
Ученые выяснили, что заставляет человека чихать - РИА Новости, 16.06.2021
Ученые выяснили, что заставляет человека чихать
Американские ученые определили нейронный механизм чихания. Оказалось, что за это процесс отвечают участки головного мозга, не связанные с дыханием. Результаты... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:58
2021-06-16T12:58
наука
нейробиология
биология
здоровье
сша
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Американские ученые определили нейронный механизм чихания. Оказалось, что за это процесс отвечают участки головного мозга, не связанные с дыханием. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.Ученые впервые определили область в центральной нервной системе, вызывающую чихание, более двадцати лет назад, но до сих пор мало что было известно о том, как работает рефлекс чихания на клеточном и молекулярном уровне.Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете впервые идентифицировали определенные клетки и белки, которые контролируют чихание."Чихание — самый сильный и распространенный способ распространения капель от респираторных инфекций, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования доктора Цинь Лю (Qin Liu), доцента анестезиологии Медицинской школы Вашингтонского университета. — Лучшее понимание того, что заставляет нас чихать, в частности, как нейроны ведут себя в ответ на аллергены и вирусы, поможет создать методы лечения, способные замедлить распространение инфекционных респираторных заболеваний".В ходе лабораторного исследования авторы подвергали мышей воздействию аэрозольных капель, содержащих гистамин или капсаицин — острые соединения, полученные из перца чили, которые заставляют чихать как мышей, так и людей. Наблюдая за реакцией нервных клеток на капсаицин, ученые сначала идентифицировали небольшую группу нейронов, связанных с чиханием, а затем выявили молекулы, нейропептиды, которые передают сигналы чихания этим нервным клеткам. Оказалась, что для возникновения чихания необходима молекула нейромедин B (NMB). Удалив у мышей чувствительные к NMD нейроны в той части нервной системы, которая отвечает за чихание, исследователи заблокировали этот рефлекс."Интересно, что нейроны, вызывающие чихание, не находятся ни в одной из известных областей мозга, связанных с дыханием, но они соединены с этими областями через свои аксоны" — говорит доктор Лю. Авторы также обнаружили, что могут стимулировать рефлекс чихания, воздействуя на определенную область мозга мышей с помощью пептида NMB. При этом животные начинали чихать при отсутствии каких-либо внешних раздражителей."Мы изучаем нейронный механизм, лежащий в основе чихания, поскольку многие люди, включая членов моей семьи, страдают из-за таких проблем, как сезонная аллергия и вирусные инфекции. Наша цель — выяснить, как нейроны ведут себя в ответ на аллергию и вирусные инфекции, вызывая зуд в глазах, чихание и другие симптомы", — объясняет ученый.Поскольку многие вирусы, в том числе новый коронавирус SARS-CoV-2, распространяются в основном аэрозольно, авторы предлагают разработать препарат, подавляющий выработку молекулы NMB, которым смогут пользоваться инфицированные люди, чтобы защитить окружающих."При чихании выделяются около двадцати тысяч капель, содержащих вирус, которые остаются в воздухе до десяти минут. Чтобы предотвратить будущие вирусные вспышки и помочь в лечении аллергического чихания, важно понимать пути, которые вызывают этот рефлекс, чтобы заблокировать их", — отмечает Лю.
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нейробиология, биология, здоровье, сша

Ученые выяснили, что заставляет человека чихать

12:58 16.06.2021
 
© Depositphotos / deagreez1Мужчина чихает
Мужчина чихает - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Depositphotos / deagreez1
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Американские ученые определили нейронный механизм чихания. Оказалось, что за это процесс отвечают участки головного мозга, не связанные с дыханием. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.
Ученые впервые определили область в центральной нервной системе, вызывающую чихание, более двадцати лет назад, но до сих пор мало что было известно о том, как работает рефлекс чихания на клеточном и молекулярном уровне.
Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете впервые идентифицировали определенные клетки и белки, которые контролируют чихание.
"Чихание — самый сильный и распространенный способ распространения капель от респираторных инфекций, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования доктора Цинь Лю (Qin Liu), доцента анестезиологии Медицинской школы Вашингтонского университета. — Лучшее понимание того, что заставляет нас чихать, в частности, как нейроны ведут себя в ответ на аллергены и вирусы, поможет создать методы лечения, способные замедлить распространение инфекционных респираторных заболеваний".
В ходе лабораторного исследования авторы подвергали мышей воздействию аэрозольных капель, содержащих гистамин или капсаицин — острые соединения, полученные из перца чили, которые заставляют чихать как мышей, так и людей. Наблюдая за реакцией нервных клеток на капсаицин, ученые сначала идентифицировали небольшую группу нейронов, связанных с чиханием, а затем выявили молекулы, нейропептиды, которые передают сигналы чихания этим нервным клеткам.
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Оказалась, что для возникновения чихания необходима молекула нейромедин B (NMB). Удалив у мышей чувствительные к NMD нейроны в той части нервной системы, которая отвечает за чихание, исследователи заблокировали этот рефлекс.
"Интересно, что нейроны, вызывающие чихание, не находятся ни в одной из известных областей мозга, связанных с дыханием, но они соединены с этими областями через свои аксоны" — говорит доктор Лю.
Авторы также обнаружили, что могут стимулировать рефлекс чихания, воздействуя на определенную область мозга мышей с помощью пептида NMB. При этом животные начинали чихать при отсутствии каких-либо внешних раздражителей.
"Мы изучаем нейронный механизм, лежащий в основе чихания, поскольку многие люди, включая членов моей семьи, страдают из-за таких проблем, как сезонная аллергия и вирусные инфекции. Наша цель — выяснить, как нейроны ведут себя в ответ на аллергию и вирусные инфекции, вызывая зуд в глазах, чихание и другие симптомы", — объясняет ученый.
Поскольку многие вирусы, в том числе новый коронавирус SARS-CoV-2, распространяются в основном аэрозольно, авторы предлагают разработать препарат, подавляющий выработку молекулы NMB, которым смогут пользоваться инфицированные люди, чтобы защитить окружающих.
"При чихании выделяются около двадцати тысяч капель, содержащих вирус, которые остаются в воздухе до десяти минут. Чтобы предотвратить будущие вирусные вспышки и помочь в лечении аллергического чихания, важно понимать пути, которые вызывают этот рефлекс, чтобы заблокировать их", — отмечает Лю.
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