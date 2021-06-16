Байден ответил на вопросы журналистов по итогам саммита Россия — США

"Я не думаю, что Путин хочет холодной войны. Я ему сказал, что между нашими поколениями разница в десять лет. <…> Очевидно, что это ни в чьих интересах — ни вашей страны, ни моей: оказаться в ситуации новой холодной войны. Я действительно верю, что он так думает, он это понимает. Это не означает, что он готов сложить оружие. <…> Он все равно беспокоится, что мы хотим его сместить, у него есть эти опасения. Но я не думаю, что это движущая сила, что он ищет таких отношений с США".