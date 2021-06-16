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Байден ответил на вопросы журналистов по итогам саммита Россия — США
Байден ответил на вопросы журналистов по итогам саммита Россия — США - РИА Новости, 16.06.2021
Байден ответил на вопросы журналистов по итогам саммита Россия — США
Президент США Джо Байден ответил на вопросы журналистов по итогам российско-американского саммита, который прошел в Женеве. Ключевые заявления главы государства РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T21:48
2021-06-16T22:53
россия
джо байден
владимир путин
афганистан
сша
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден ответил на вопросы журналистов по итогам российско-американского саммита, который прошел в Женеве. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.О сотрудничестве с РоссиейО перспективе новой холодной войныО контроле над вооружениямиО кибератакахО деле НавальногоО сотрудничестве по АфганистануО ядерной программе ИранаО подготовке к саммитуО ситуации на Украине
россия
афганистан
сша
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россия, джо байден, владимир путин, афганистан, сша

Байден ответил на вопросы журналистов по итогам саммита Россия — США

21:48 16.06.2021 (обновлено: 22:53 16.06.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден ответил на вопросы журналистов по итогам российско-американского саммита, который прошел в Женеве. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.

О сотрудничестве с Россией

"Я без проблем готов вести дела с Россией, пока они делают это на основе международного права. В наших интересах видеть, что у россиян все идет хорошо в экономическом плане".

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Джо Байден
президент США
"Мы создали четкую базу для того, как мы собираемся работать с Россией, для отношений между Россией и США. Впереди много работы".
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Джо Байден
президент США

О перспективе новой холодной войны

"Я не думаю, что Путин хочет холодной войны. Я ему сказал, что между нашими поколениями разница в десять лет. <…> Очевидно, что это ни в чьих интересах — ни вашей страны, ни моей: оказаться в ситуации новой холодной войны. Я действительно верю, что он так думает, он это понимает. Это не означает, что он готов сложить оружие. <…> Он все равно беспокоится, что мы хотим его сместить, у него есть эти опасения. Но я не думаю, что это движущая сила, что он ищет таких отношений с США".

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Джо Байден
президент США

О контроле над вооружениями

"Мы детально обсудили следующие шаги, которые предпримут наши страны в области мер по контролю над вооружениями. Шаги, которые мы должны предпринять, чтобы снизить риск непреднамеренного конфликта".

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Джо Байден
президент США

"Я рад, что сегодня мы согласились запустить диалог стратегической стабильности. Дипломатическое выражение того, что наши военные эксперты и дипломаты вместе будут работать в механизме, который может привести к контролю над новым и опасным вооружением, которое появляются сейчас, сокращает время реагирования. Это повышает риск случайной войны".

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Джо Байден
президент США

О кибератаках

"Мы провели достаточно много времени в обсуждении киберпространства и кибербезопасности. Я говорил о том, что часть критически важной инфраструктуры должна быть за пределами атак — каких бы то ни было, в том числе кибератак. Я дал ему (Путину. — Прим. ред.) список из, если я не ошибаюсь, 16 организаций, которые являются в США частью критически важной инфраструктуры".

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Джо Байден
президент США

О деле Навального

"Я заявил Путину, что продолжу поднимать вопрос об основных правах человека, включая (дело. — Прим. ред.) Навального. <...> Я ясно дал ему понять, что считаю, что последствия этого (возможной смерти Навального. — Прим. ред.) были бы разрушительными для России".

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Джо Байден
президент США

О сотрудничестве по Афганистану

"Он (Путин. — Прим. ред.) спросил нас про Афганистан. Он сказал, что надеется, что мы сможем поддерживать мир и безопасность, и я сказал, что это во многом связано с ним, и он указал, что он готов помогать в Афганистане".
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Джо Байден
президент США

О ядерной программе Ирана

"В интересах как России, так и США гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие. Мы договорились работать вместе, так как это так же интересно России, как и нам".
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Джо Байден
президент США

О подготовке к саммиту

"Я ему (Путину. — Прим. ред.) сказал, что прочитал почти все, что он написал, речи, с которыми он выступал, я также прочитал пару хороших биографий".
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Джо Байден
президент США

О ситуации на Украине

"Я сообщил о неизменной приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы договорились, что будем продолжать дипломатию по линии Минских соглашений".

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Джо Байден
президент США
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинАфганистанСША
 
 
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