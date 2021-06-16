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Байден ответил на вопросы журналистов по итогам саммита Россия — США
Байден ответил на вопросы журналистов по итогам саммита Россия — США - РИА Новости, 16.06.2021
Байден ответил на вопросы журналистов по итогам саммита Россия — США
Президент США Джо Байден ответил на вопросы журналистов по итогам российско-американского саммита, который прошел в Женеве. Ключевые заявления главы государства РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T21:48
2021-06-16T21:48
2021-06-16T22:53
россия
джо байден
владимир путин
афганистан
сша
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден ответил на вопросы журналистов по итогам российско-американского саммита, который прошел в Женеве. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.О сотрудничестве с РоссиейО перспективе новой холодной войныО контроле над вооружениямиО кибератакахО деле НавальногоО сотрудничестве по АфганистануО ядерной программе ИранаО подготовке к саммитуО ситуации на Украине
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россия, джо байден, владимир путин, афганистан, сша
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Президент США Джо Байден
ответил на вопросы журналистов по итогам российско-американского саммита, который прошел в Женеве. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.
О сотрудничестве с Россией
"Я без проблем готов вести дела с Россией, пока они делают это на основе международного права. В наших интересах видеть, что у россиян все идет хорошо в экономическом плане".
"Мы создали четкую базу для того, как мы собираемся работать с Россией, для отношений между Россией и США. Впереди много работы".
О перспективе новой холодной войны
"Я не думаю, что Путин хочет холодной войны. Я ему сказал, что между нашими поколениями разница в десять лет. <…> Очевидно, что это ни в чьих интересах — ни вашей страны, ни моей: оказаться в ситуации новой холодной войны. Я действительно верю, что он так думает, он это понимает. Это не означает, что он готов сложить оружие. <…> Он все равно беспокоится, что мы хотим его сместить, у него есть эти опасения. Но я не думаю, что это движущая сила, что он ищет таких отношений с США".
О контроле над вооружениями
"Мы детально обсудили следующие шаги, которые предпримут наши страны в области мер по контролю над вооружениями. Шаги, которые мы должны предпринять, чтобы снизить риск непреднамеренного конфликта".
"Я рад, что сегодня мы согласились запустить диалог стратегической стабильности. Дипломатическое выражение того, что наши военные эксперты и дипломаты вместе будут работать в механизме, который может привести к контролю над новым и опасным вооружением, которое появляются сейчас, сокращает время реагирования. Это повышает риск случайной войны".
О кибератаках
"Мы провели достаточно много времени в обсуждении киберпространства и кибербезопасности. Я говорил о том, что часть критически важной инфраструктуры должна быть за пределами атак — каких бы то ни было, в том числе кибератак. Я дал ему (Путину. — Прим. ред.) список из, если я не ошибаюсь, 16 организаций, которые являются в США частью критически важной инфраструктуры".
О деле Навального
"Я заявил Путину, что продолжу поднимать вопрос об основных правах человека, включая (дело. — Прим. ред.) Навального. <...> Я ясно дал ему понять, что считаю, что последствия этого (возможной смерти Навального. — Прим. ред.) были бы разрушительными для России".
О сотрудничестве по Афганистану
"Он (Путин. — Прим. ред.) спросил нас про Афганистан. Он сказал, что надеется, что мы сможем поддерживать мир и безопасность, и я сказал, что это во многом связано с ним, и он указал, что он готов помогать в Афганистане".
О ядерной программе Ирана
"В интересах как России, так и США гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие. Мы договорились работать вместе, так как это так же интересно России, как и нам".
О подготовке к саммиту
"Я ему (Путину. — Прим. ред.) сказал, что прочитал почти все, что он написал, речи, с которыми он выступал, я также прочитал пару хороших биографий".
О ситуации на Украине
"Я сообщил о неизменной приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы договорились, что будем продолжать дипломатию по линии Минских соглашений".