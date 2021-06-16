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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/but-1737327165.html
Супруга Виктора Бута прокомментировала итоги встречи Путина и Байдена
Супруга Виктора Бута прокомментировала итоги встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021
Супруга Виктора Бута прокомментировала итоги встречи Путина и Байдена
Алла Бут, жена российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в американской тюрьме, назвала новость о том, что президенты Росии и... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-16T23:38
2021-06-17T05:10
саммит путина и байдена
виктор бут
джо байден
владимир путин
нью-йорк (город)
сша
таиланд
в мире
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Алла Бут, жена российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в американской тюрьме, назвала новость о том, что президенты Росии и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали вопрос об обмене осужденными, "глотком живой воды".Путин на пресс-конференции после встречи с Байденом сообщил, что обсуждал с ним тему обмена осужденными, отметил, что в этой сфере могут быть найдены компромиссы, и подчеркнул, что российский МИД и госдеп США поработают в этом направлении."Когда я услышала ответ президента на вопрос об обмене осужденными, написала в Facebook "Ура!" - сообщила она агентству."Это первый положительный сдвиг за долгие годы, первый такой шаг, официально озвученный с трибуны исторической встречи двух президентов: вопрос поднимался и будет прорабатываться, могут быть найдены определенные компромиссы", - подытожила жена Виктора Бута."То, что вопрос обсуждался на саммите и была отмечена возможность нахождения компромиссов – это большое позитивное действие, первое такое действие за многие годы. Появилась надежда, что вопрос будет решен", - сказала РИА Новости Алла Бут.Российский бизнесмен был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
https://ria.ru/20210615/but-1737006484.html
https://ria.ru/20210607/but-1735953795.html
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виктор бут, джо байден, владимир путин, нью-йорк (город), сша, таиланд, в мире
Супруга Виктора Бута прокомментировала итоги встречи Путина и Байдена
23:38 16.06.2021 (обновлено: 05:10 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ТургиевАлла Бут
Алла Бут - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев

Алла Бут назвала обсуждение вопроса об обмене осужденными в Женеве "глотком живой воды"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Алла Бут, жена российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в американской тюрьме, назвала новость о том, что президенты Росии и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали вопрос об обмене осужденными, "глотком живой воды".
Путин на пресс-конференции после встречи с Байденом сообщил, что обсуждал с ним тему обмена осужденными, отметил, что в этой сфере могут быть найдены компромиссы, и подчеркнул, что российский МИД и госдеп США поработают в этом направлении.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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"Для нас это как глоток живой воды. Думаю, что и Виктору, и его маме это доставит огромную радость, это первый позитив за многие годы негатива, большое позитивное действие", - сказала Бут РИА Новости.
"Когда я услышала ответ президента на вопрос об обмене осужденными, написала в Facebook "Ура!" - сообщила она агентству.
"Это первый положительный сдвиг за долгие годы, первый такой шаг, официально озвученный с трибуны исторической встречи двух президентов: вопрос поднимался и будет прорабатываться, могут быть найдены определенные компромиссы", - подытожила жена Виктора Бута.
"То, что вопрос обсуждался на саммите и была отмечена возможность нахождения компромиссов – это большое позитивное действие, первое такое действие за многие годы. Появилась надежда, что вопрос будет решен", - сказала РИА Новости Алла Бут.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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Российский бизнесмен был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
 
Саммит Путина и БайденаВиктор БутДжо БайденВладимир ПутинНью-Йорк (город)СШАТаиландВ мире
 
 
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