https://ria.ru/20210616/but-1737327165.html

Супруга Виктора Бута прокомментировала итоги встречи Путина и Байдена

Супруга Виктора Бута прокомментировала итоги встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021

Супруга Виктора Бута прокомментировала итоги встречи Путина и Байдена

Алла Бут, жена российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в американской тюрьме, назвала новость о том, что президенты Росии и... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-16T23:38

2021-06-16T23:38

2021-06-17T05:10

саммит путина и байдена

виктор бут

джо байден

владимир путин

нью-йорк (город)

сша

таиланд

в мире

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Алла Бут, жена российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в американской тюрьме, назвала новость о том, что президенты Росии и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали вопрос об обмене осужденными, "глотком живой воды".Путин на пресс-конференции после встречи с Байденом сообщил, что обсуждал с ним тему обмена осужденными, отметил, что в этой сфере могут быть найдены компромиссы, и подчеркнул, что российский МИД и госдеп США поработают в этом направлении."Когда я услышала ответ президента на вопрос об обмене осужденными, написала в Facebook "Ура!" - сообщила она агентству."Это первый положительный сдвиг за долгие годы, первый такой шаг, официально озвученный с трибуны исторической встречи двух президентов: вопрос поднимался и будет прорабатываться, могут быть найдены определенные компромиссы", - подытожила жена Виктора Бута."То, что вопрос обсуждался на саммите и была отмечена возможность нахождения компромиссов – это большое позитивное действие, первое такое действие за многие годы. Появилась надежда, что вопрос будет решен", - сказала РИА Новости Алла Бут.Российский бизнесмен был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.

https://ria.ru/20210615/but-1737006484.html

https://ria.ru/20210607/but-1735953795.html

нью-йорк (город)

сша

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор бут, джо байден, владимир путин, нью-йорк (город), сша, таиланд, в мире